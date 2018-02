Sid Meier' s Civilization VI Rise & Fall - recensione

Sid Meier's Civilization VI : Rise and Fall - prova : In vista dell'uscita, ormai prossima, 2K e Firaxis ci hanno dato modo di prova re la prima espansione di Sid Meier's Civilization VI, chiamata Rise and Fall . Un passaggio complesso, dato che a differenza di quanto avvenuto con il quinto capitolo, Civ VI è arrivato nei negozi con una formula già solida e matura, perfezionata coi successivi aggiornamenti, nella quale perdersi nel tentativo di creare la migliore civiltà della storia, districandosi ...

2K annuncia Sid Meier’s Civilization VI : Rise and Fall : 2K e Firaxis Games annunciano Sid Meier’s Civilization VI: Rise and Fall, l’espansione di Civilization VI disponibile per PC a partire dall’ 8 Febbraio 2018. Una nuova espansione per Civilization VI La nuova espansione introduce nuove epoche, nuove modalità di espandere e governare, nove nuovi leader, otto nuove civiltà e molto altro ancora. Matt Gorman, vice presidente Marketing 2K afferma: Sid ...