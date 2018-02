Shadow Of The Colossus - il videogioco che ha inventato il senso di colpa : Bisognava capirlo da quelle cavalcate silenziose e da quella calma funerea che era un’impresa da non intraprendere proprio. Tra i molti proposti dai videogiochi il quest di Shadow of the Colossus era da rifiutare, perché destinato a finire male. Del resto in un posto del genere, così bello e rigoglioso eppure così vuoto, così falso nella sua promessa di vita e sole da essere palesemente pieno di morte, in cui anche le costruzioni sono morenti e ...

Il remake di Shadow of the Colossus è ora disponibile : ecco l'epico trailer di lancio : Dopo una lunga attesa finalmente il remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4 è stato reso disponibile e, come probabilmente saprete, si tratta di uno dei migliori remake di tutti i tempi, secondo l'analisi tecnica condotta da Digital Foundry. Come segnala Gamingbolt, per celebrare l'evento, Sony Interactive Entertainment ha deciso di condividere il trailer di lancio:Shadow of the Colossus uscito per la prima volta nel 2005 per PS2 è ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus dedicano un video ai fan : Il remake di Shadow of the Colossus è finalmente disponibile per tutti i giocatori su Playstation 4: il titolo è una riedizione dell'omonimo capolavoro di Fumito Ueda datato 2005 e rappresenta un'occasione imperdibile, per chi non l'avesse mai giocato, per recuperare una perla assoluta della storia videoludica. In queste ore gli sviluppatori del remake, i ragazzi di Bluepoint Games, hanno pubblicato un video dedicato ai fan. La clip è ...

I fan di Shadow of the Colossus al lavoro per risolvere un nuovo enigma della versione Ps4 : Da sempre i giocatori di Shadow of the Colossus (avete dato un'occhiata alla nostra guida?)sono andati alla ricerca delle soluzioni dei vari misteri presenti all'interno del gioco, e con la nuova versione per Ps4 si pone loro davanti una nuova sfida: è stato infatti introdotto un ulteriore oggetto collezionabile chiamato "Enlightenments" e ribattezzato "Gold Coins" dai membri della community.Sembrerebbe che questo oggetto si illumini nel momento ...

Shadow of the Colossus è uno dei migliori remake di tutti i tempi - analisi tecnica : C'è una ragione se Shadow of the Colossus del Team Ico è oggetto di tanto amore e rispetto da parte dell'audience PlayStation. Da un punto di vista puramente tecnico, ha spinto i limiti dell'hardware della PlayStation 2 più avanti di quanto si fosse mai riusciti prima, ma ha anche fornito uno stile speciale e un'atmosfera che lo ha differenziato nettamente da qualsiasi prodotto precedente. In sostanza, è stato un tipo di gioco che raramente ...

Gli sviluppatori del remake di Shadow of the Colossus alla ricerca di figure professionali per il prossimo remaster di un titolo classico : Bluepoint Games, il celebre studio famoso per il suo lavoro di rimasterizzazione impeccabile su titoli classici, è lo stesso dietro all'apprezzatissimo remake di Shadow of the Colossus, titolo del quale vi abbiamo proposto la nostra guida. Ebbene, stando alle ultime notizie emerse, sembra che la compagnia sia al lavoro sul remake di un altro classico.Come segnala Gamingbolt, in rete è spuntato un nuovo annuncio di lavoro con il quale Bluepoint ...

Uscita Shadow of the Colossus imminente - Sony festeggia con lo Story trailer : L'Uscita di Shadow of the Colossus su Playstation 4 è davvero imminente. Arriverà infatti il 6 febbraio 2018, sui nostri scaffali, l'attesa esclusiva remake del capolavoro originale di Fumito Ueda - celebre per altri grandi capolavori come Ico e il recente The Last Guardian. Per celebrare l'arrivo di questa importante riedizione, Sony ha pubblicato nelle ultime ore uno Story trailer tutto da gustare. Se non avete mai giocato Shadow of the ...

Il nuovo trailer del remake di Shadow of the Colossus è dedicato alla storia : Il 6 febbraio i fan del capolavoro per PS2, Shadow of the Colossus, potranno finalmente mettere mano all'atteso remake per PS4 e PS4 Pro. Del titolo ne abbiamo parlato ampiamente nella nostra recensione, ora è tempo di tornare a vedere in azione il gioco nel nuovo video condiviso da Sony Interactive Entertainment.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo trailer di Shadow of the Colossus per PS4 è dedicato alla storia, che vede il giovane ...

Shadow of the Colossus per PS4 utilizza il codice del gioco originale : Tra i protagonisti assoluti di questo primo mese del 2018 c'è Shadow of the Colossus per PS4, il remake del famoso titolo per PS2 già recensito sulle pagine di Eurogamer.it.Ora si torna a parlare dell'apprezzatissimo remake con notizie provenienti da PlayStation Lifestyle. Infatti, è ormai risaputo che Bluepoint ha ricostruito Shadow of the Colossus da zero per la versione PS4, ma molti si sono chiesti se gli sviluppatori abbiano ricreato anche ...

Alle 15 una diretta imperdibile con il remake di Shadow of the Colossus : L'uscita è ancora lontana una settimana ma le recensioni sono già state pubblicate dimostrando una critica compatta ed estremamente positiva: il remake di Shadow of the Colossus ha colpito nel segno dando nuova linfa vitale a un capolavoro che non questa svecchiata attira sia chi non ha mai provato il gioco che tutti coloro che invece lo hanno già amato ai tempi dell'uscita su PS2 (o PS3).Nella giornata di oggi vi portiamo alla scoperta del ...

Il ritorno di Shadow of the Colossus nei voti della critica internazionale : quando il remake supera l'originale : Sono anni in cui si discute con una certa insistenza dell'utilità di remaster di dubbia qualità ma anche anni in cui i ragazzi di Bluepoint Games fanno scuola riportando in vita con un'abilità impressionante grandi nomi del passato del mondo PlayStation. In attesa dell'uscita fissata al 6 febbraio le recensioni dedicate al remake di Shadow of the Colossus sono già online e delineano un prodotto di assoluta qualità.Dopo aver letto la nostra ...

Shadow of the Colossus - recensione : Se avete deciso di leggere questa recensione fate parte di una delle due seguenti categorie: 1) I giocatori di vecchia data che hanno giocato Shadow of the Colossus nella sua incarnazione originale e voglio vedere se sia possibile vivere un'altra volta quelle emozioni, risalenti ormai a dodici anni fa; 2) Le nuove leve che hanno sentito parlare di questo titolo da qualche amico, dal fratello maggiore o magari dal padre, e vogliono capire il ...

Shadow of the Tomb Raider ufficiale nel 2018? : Shadow of The Tomb Raider potrebbe vedere la luce nel 2018, anche se il nome del gioco non è ancora sicuro sia questo. Stando agli ultimi rumor quest’anno dovrebbe essere lanciato il nuovo capitolo di Tomb Raider, che dovrebbe essere disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Se tutte queste voci dovessero essere vere si tratterebbe di uno dei giochi più attesi del 2018. Con Shadow of The Tomb Raider si potrebbe assistere al seguito della ...

Shadow of the Colossus : un video ci mostra il remake in azione su PS4 Pro : Sono tantissimi i fan in attesa del remake di Shadow of the Colossus per PlayStation 4, titolo che a breve vedrà la luce sulle console Sony di attuale generazione grazie al lavoro svolto da Bluepoint Games.Riguardo lo sviluppo di Shadow of the Colossus per PS4, e lo splendido restyle grafico, vi abbiamo già proposto l'interessante trailer condiviso da Sony, ora è tempo di dare un'occhiata all'analisi preliminare di Digital Foundry, che ci mostra ...