Sesso | l’aspirina è efficace contro la disfunzione erettile

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Secondo uno studio condotto dal team di Zeki Bayraktar dell’Istanbul Medipol University la ben nota e largamente utilizzata aspirina sarebbela: dalla ricerca è emerso che una pillola da 100 mg al giorno per 6 settimane ha ridotto il problema negli uomini trattati. All’inizio dello studio il 70% dei 184 uomini coinvolti (età media 48 anni) non raggiungeva l’erezione: entro la fine dello studio i ricercatori hanno registrato un passaggio del ‘punteggio di funzione’ da 14,3 su 30 (meno del 50%) a 21,3 (più del 75%) in base all’Index of Erectile Function. Alla fine della ricerca, rileva il Daily Mail, si è rilevata una notevole differenza nelle risposte tra quanti avevano assunto aspirina e il gruppo sotto placebo. Si tratta di un lavoro condotto su un numero ridotto di pazienti e che va confermato da studi ...