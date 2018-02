Serie B Spezia | Augello | «Importante successo nel derby Col Venezia sarà dura»

Video/ Entella Spezia - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 24giornata - : Video Entella Spezia , 0-1, : highlights e gol della partita della 24giornata di Serie B. Ai bianconeri basta di Maggiore per vincere il derby.

Serie B Entella-Spezia - Maggiore decide il derby : termina 0-1 : CHIAVARI - Lo Spezia si aggiudica il derby ligure con l' Entella , grazie a una rete messa a segno ad inizio ripresa da Maggiore. Per la prima volta, gli spezzini si aggiudicano un derby a Chiavari. ...

Serie B - Entella-Spezia 0-1. Maggiore entra e segna : Lo Spezia vince il derby in casa della Virtus Entella e non perde di vista la zona playoff. Dopo un primo tempo combattuto ad armi pari i bianchi, in maglia granata per l'occasione, di Fabio Gallo ...

Serie B Virtus Entella-Spezia - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederla in tv : CHIAVARI - tempo di derby Serie B . Stasera, a partire dalle 20.30, va in scena Virtus Entella-Spezia dentro i confini della Liguria. Gli ospiti, privi di Gilardino, contano di ridurre il gap che li ...

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Video/ Carpi-Spezia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 23^ giornata) : Video Carpi-Spezia (2-1): highlights e gol della partita di Serie B per la 23^ giornata. Sblocca il match al Cabassi la rete del falcone Mbakogu al 70 minuto.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Video/ Spezia Palermo (0-0) : highlights della partita (Serie B 22giornata) : Video Spezia Palermo (risultato finale 0-0): highlights della partita nella 22giornata di Serie B. Poche le emozioni al Picco: rosanero capolisti.

Serie B : Spezia-Palermo 0-0 : LA SPEZIA, 20 GEN - Il Palermo non va oltre il pari con lo Spezia ma mantiene la vetta della classifica del campionato di Serie B ora in coabitazione con il Frosinone. Al 'Picco' finisce 0-0 al ...

Serie B - Cesena-Bari 1-1 LIVE. Senza reti Spezia-Palermo. GOL E HIGHLIGHTS : Cesena-Bari 1-1 LIVE 13' Laribi (C), 51' aut. Suagher (C) FORMAZIONI UFFICIALI Cesena (4-4-1-1) : Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Di Noia, Schiavone, Dalmonte; Laribi; ...

Serie B - Spezia e Palermo si dividono la posta. Gallo rallenta Tedino : Nella ripresa è Gilardino a smuovere la calma piatta, ma il campione del mondo trova un ottimo Pomini sulla sua strada, al minuto 64. Tedino prova a vincerla e getta nella mischia il nuovo acquisto ...

Serie B Spezia-Palermo 0-0 : il Frosinone aggancia i rosanero in vetta : LA SPEZIA - Il Palermo non è più solo in vetta alla classifica, lo Spezia si conferma in un momento d'oro e fa salire a 5 il numero di risultati utili consecutivi. Sono questi i due verdetti emersi ...