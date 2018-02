Serie A | partite e pronostici della 24esima giornata

Calcio - Serie A 2018-2021 : dove si vedranno le partite? Cosa cambia con MediaPro? Tutte le novità : I diritti televisivi per la Serie A 2018-2021 sono stati acquistati da MediaPro che ha offerto mille euro in più della basa d’asta di un miliardo e 50 milioni di euro richiesti dalla Lega. Il gruppo spagnolo si è così aggiudicato tutto il pacchetto global: l’intermediario Img potrà dunque formulare dei pacchetti e rivenderli in Italia ai vari operatori tv e web. Non finisce qui perché MediaPro ha discusso anche della possibilità di ...

Calcio - Serie A 2018-2021 : assegnati i diritti televisivi a Mediapro - Sky minaccia ricorso. Dove si vedranno le partite? : Sono stati assegnati i diritti televisivi per la Serie A di Calcio. La Lega ha infatti accettato l’offerta avanzata da Mediapro che ha superato il minimo d’asta di 1 miliardo e 50 milioni di euro. Il gruppo spagnolo, al termine della trattativa privata iniziata con un’offerta da 950 milioni più royaltes dopo che le proposte degli altri network erano state giudicate troppo basse dalla Lega, ha superato di mille euro il minimo ...

Pronostici Serie A / Scommesse e quote sulle partite - focus sul posticipo del lunedi (23^ giornata) : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse per le partite in programma nella 23^ giornata della Serie A. Juventus e Napoli favorite d'obbligo questa domenica. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Prossimo turno Serie A - 24giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv - 9-11 febbraio - : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. VENERDI' 9 febbraio: 20.45 Fiorentina-Juventus SABATO 10 ...

Prossimo turno Serie A - 24^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (9-11 febbraio) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio è in programma nel weekend del 9-11 febbraio. La 24^ giornata si aprirà infatti già venerdì 9 febbraio con l’attesissimo anticipo tra Fiorentina e Juventus: i bianconeri anticipano perché poi saranno impegnati in Champions League. I ragazzi di Allegri saranno impegnati sul difficile campo dei viola e cercheranno la vittoria per mettere pressione al Napoli nella lotta per lo scudetto. I ...

Serie A oggi live - le partite. Diretta - risultati - classifica e marcatori : Apre la domenica calcistica Verona-Roma. Poi in campo Atalanta-Chievo, Bologna-Fiorentina, Cagliari-Spal, Juventus-Sassuolo, Udinese-Milan. Stasera alle 20.45 Benevento-Napoli. Domani Lazio-Genoa

Risultati Serie D / Classifiche aggiornate - live score partite : in campo - si gioca! : Risultati Serie D: Classifiche aggiornate e live score delle partite del nove gironi in campo oggi domenica 4 febbraio 2018. Occhi puntatai sul big match Altamura-Potenza.(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:01:00 GMT)

Calcio in Tv - Serie A oggi 4 febbraio 2018 : tutte le partite della 23giornata in diretta su Sky e Premium - info streaming : Serie A, ventitreesima giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 4 febbraio 2018 Passiamo a tutti i match in diretta tv sui canali Calcio di Mediaset Premium . Si parte alle 12:30 ...

Le partite della 23esima giornata di Serie A : Si comincia alle 18 con Sampdoria-Torino, stasera c'è l'Inter The post Le partite della 23esima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Calendario Serie A - tutte le partite della 23giornata - 3-5 febbraio - : gli orari e come vederle in tv e Diretta Streaming. Il programma ... : tutte le partite saranno trasmesse in Diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, Diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. SABATO 3 febbraio: 18.00 Sampdoria-Torino 20.45 Inter-Crotone ...