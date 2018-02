Serie A | Lotito e Cairo spingono verso accordo che preveda Vegas presidente e Tebas ad

LITE MAROTTA-LOTITO - LEGA CALCIO Serie A/ I due quasi alle mani - Preziosi e Perinetti li fermano in tempo : LITE Beppe Marotta e Claudio Lotito in LEGA CALCIO SERIE A: i due dirigenti quasi alle mani , intervento di Preziosi e Perinetti evitano il peggio. I motivi e il caos nel CALCIO italiano(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 13:32:00 GMT)

Serie A - l'eterno ritorno di Tavecchio : asse Cairo-Lotito - verso la presidenza : Grandi manovre all'interno della Lega Serie A in vista dell'assemblea di venerdì mattina, l'ennesima convocata per il rinnovo della governance dopo nove mesi di commissariamento...

Figc - 11 club lanciano Lotito. E Lega di Serie A è senza candidato : TORINO - Claudio Lotito avanza la sua candidatura per la presidenza della Federcalcio. Secondo quanto si apprende, il presidente della Lazio ha dichiarato in assemblea di avere il sostegno necessario ...

Il nuovo presidente della Lega di Serie A? E' consigliato da Lotito : ... è quello di Giuseppe Vegas , presidente della Consob in scadenza il 15 dicembre, ex viceministro dell'economia e delle finanze del governo Berlusconi. È il nome forte, secondo Repubblica.it portato ...

Presidenza Lega di Serie A - le parole del candidato Vegas : uomo forte di Lotito : Giuseppe Vegas, presidente della Consob in scadenza il prossimo 15 dicembre, ex vice-ministro dell’economia e delle finanze del governo Berlusconi, non si tirerebbe indietro qualora fosse candidato alla Presidenza della Lega di Serie A. “Il calcio e’ un asset fondamentale per il paese – ha detto Vegas, considerato l’uomo forte di Claudio Lotito, a margine della inaugurazione dell’anno accademico ...