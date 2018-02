Serie A : la Lazio perde contro il Genoa e Napoli - Juve e Roma vincono Video : Ieri sera la partita della Lazio [Video] ha concluso definitivamente questa 23esima giornata di Calcio del #campionato di #Serie A. Il match che si è giocato ieri è stato quello tra la #Lazio allenata da Simone Inzaghi e il Genoa che sono scesi in campo per cercare di guadagnare tre punti importantissimi. Il primo tempo è finito in perfetta parita' e la squadra biancoceleste ha avuto un paio di occasioni per cercare di passare subito in ...

Biglietti Napoli-Lazio (10 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al San Paolo : Napoli-Lazio è il big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Al San Paolo andrà in scena un incontro scoppiettante tra la capolista e la terza forza della classe. Sabato 10 febbraio (ore 20.45) i riflettori saranno puntati sul capoluogo campano: i partenopei vanno a caccia di una vittoria importante, necessaria per allungare in testa rispondendo alla Juventus (impegnata il giorno prima a Firenze) mentre i biancocelesti devono ...

Serie A - Lazio. Inzaghi : “Abbiamo perso lucidità” : “Quando non si può vincere bisogna almeno pareggiare. Nessun caso Anderson”. Sabato la sfida contro il Napoli. “Serviva più pazienza”. Una squadra poco concentrata forse. Almeno così è apparsa la Lazio di Simone Inzaghi, sconfitta dal Genoa allo stadio Olimpico con il risultato di 1-2. Il match, valido per la 23°giornata di campionato, ha visto i biancocelesti in uno stato di forma poco reattivo e, proprio per ...

Calcio - Serie A 2018 : Lazio-Genoa 1-2. Diego Laxalt in pieno recupero condanna i biancocelesti : il posticipo della 23a giornata del campionato di Calcio di Serie A regala una sorpresa: il Genoa di Davide Ballardini espugna l’Olimpico di Roma in pieno recupero e batte la Lazio con il punteggio di 1-2. I biancocelesti, alla seconda sconfitta consecutiva, restano comunque terzi a quota 46, mentre i rossoblu si allontanano dalla zona calda salendo in 13a posizione con 24 punti. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Goran Pandev, al ...

Serie A Lazio - Tare : 'De Vrij? Presto incontro da dentro o fuori' : ROMA - 'Paura che qualcuno porti via Inzaghi? Simone è un laziale e ha un contratto lungo con noi: né lui né noi abbiamo intenzione di separarci, c'è ancora un progetto in corso'. A Premium Sport, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare parla del futuro biancoceleste nel pre-partita contro il Genoa : 'Situazione De Vrij? Ci sarà a breve un'ultima comunicazione, un dentro o fuori e ...

Serie A - Lazio-Genoa 1-2 : decidono Pandev e Laxalt : ROMA - Il Genoa vince per 2-1 all'Olimpico contro la Lazio grazie ai gol nella ripresa di Pandev e Laxalt. Non basta ai biancocelesti il momentaneo pareggio di Parolo che al 59' aveva risposto alla ...

Serie A - il Genoa sbanca l'Olimpico : Lazio ko 2-1 : Segna prima l'ex Pandev, pareggia Parolo. Il Var annulla un gol a Laxalt che al 92' poi firma il gol vittoria