Serie A | Juventus Mandzukic | ' Allegri tra i migliori d' Europa | vogliamo vincere tutto'

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus? Sfida fondamentale per la città» : FIRENZE - "Sappiamo che per questa città è una Sfida fondamentale. Ma lo è anche per noi giocatori, da inizio stagione cerchiamo una vittoria contro una big" . Marco Benassi parla così ai microfoni di ...

Serie A - Fiorentina. Benassi : 'Battere la Juventus per la svolta' : Dopotutto per me è un po' come un derby" ha detto Marco Benassi, ex capitano del Torino e ora centrocampista della Fiorentina, intervistato da Sky Sport. "La partita è molto sentita anche qui, spero ...

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus la più forte. Ci prepariamo al meglio» : FIRENZE - "Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo affrontarla come tutte le partite, al meglio " . Marco Benassi parla così ai microfoni di Sky in vista della prossima sfida della Fiorentina contro ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus di livello internazionale. Complicatissima per noi» : FIRENZE - "Con la Juventus sarà una partita Complicatissima" : così l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ai microfoni di Premium Sport, a 2 giorni dalla sfida tra viola e bianconeri. "Come si può fermare la Juventus? E' una squadra di livello internazionale, sarà una partita Complicatissima per noi, dovremo essere bravi sia ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus? Daremo tutto per questa maglia» : FIRENZE - "Come si può fermare la Juventus? La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi ". Così Federico Chiesa , ai microfoni di Premium, guarda al ...

Serie A - Juventus. Szczesny : 'Spero Buffon continui solo un altro anno. Voglio 10 scudetti di fila' : Idee chiare, chiarissime e un messaggio preciso alla Serie A , e non solo, . "Ogni giorno ci capita di pensare che abbiamo una responsabilità diversa. Noi dobbiamo per forza vincere, dobbiamo vincere ...

Biglietti Fiorentina-Juventus (9 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al Franchi : La 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio si aprirà con il botto: venerdì 9 dicembre andrà infatti in scena l’anticipo Fiorentina-Juventus, big match di questo intensissimo turno di campionato che prevede anche Napoli-Lazio. I bianconeri, che anticipo visto che in settimana saranno poi impegnati in Champions League contro il Tottenham, vanno a caccia di un successo fondamentale per la corsa scudetto e vogliono mettere pressione ai ...

Serie A 2017-2018 - classifica comparata con lo scorso anno di Napoli e Juventus Video : In attesa del posticipo tra Lazio e Genoa, si è ormai conclusa anche la ventitreesima giornata del campionato di calcio di #Serie A 2017-2018. Un turno che non ha fatto altro che confermare quelle che saranno le squadre a contendersi lo scudetto sino alla fine. Napoli e #Juventus, infatti, hanno rispettivamente liquidato il Benevento e il Sassuolo, il primo con un cinico 0-2 e la seconda con un pirotecnico 7-0. A questo punto della stagione è ...

Serie A Atalanta - Caldara : «Juventus - provo a batterti e poi vengo da te» : Così Mattia Caldara , presente questa mattina all'Università Luiss di Roma dove ha ricevuto una borsa di studio per merito sportivo per il corso di laurea triennale in Economia e Management. "Stiamo ...

Video / Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol. Khedira - una doppietta attesa 9 anni (Serie A) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:04:00 GMT)

Serie A - Napoli. Sarri : “La più forte è la Juventus” : “Il mio futuro? Testa al campionato. Per il rinnovo vedremo”. Di nuovo primi. Il Napoli ha battuto per 2-0 il Benevento nel posticipo serale della domenica valevole per la 23° giornata di Serie A. I partenopei hanno così effettuato il controsorpasso sui rivali della Juventus, riconfermandosi in testa alla classifica nella massima divisione italiana. La questione del rinnovo. Dopo la vittoria ai danni della squadra di De ...

Serie A 2017-2018 - classifica comparata con lo scorso anno di Napoli e Juventus : In attesa del posticipo tra Lazio e Genoa, si è ormai conclusa anche la ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017-2018. Un turno che non ha fatto altro che confermare quelle che saranno le squadre a contendersi lo scudetto sino alla fine. Napoli e Juventus, infatti, hanno rispettivamente liquidato il Benevento e il Sassuolo, il primo con un cinico 0-2 e la seconda con un pirotecnico 7-0. A questo punto della stagione è bene ...

Video/ Juventus Sassuolo (7-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 23^ giornata) : Video Juventus Sassuolo (risultato finale 7-0): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata della Serie A. Magistrale la tripletta del Pipita Higuain.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:03:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus-Atalanta Mozzanica 3-0 - tris delle bianconere e vetta in solitaria : Nel posticipo del 12° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, all’Ale&Ricky di Vinovo, successo della Juventus per 3-0 contro l’Atalanta Mozzanica. La Vecchia Signora si conferma così in vetta alla graduatoria del torneo nazionale ottenendo la 12esima vittoria in altrettanti incontri e convincendo ancora una volta per la sua grande solidità di squadra. Le firme delle tre marcature sono state di Barbara Bonansea al ...