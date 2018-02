Serie A Fiorentina | Benassi | «Juventus? Sfida fondamentale per la città»

Serie A - Fiorentina. Benassi : 'Battere la Juventus per la svolta' : Dopotutto per me è un po' come un derby" ha detto Marco Benassi, ex capitano del Torino e ora centrocampista della Fiorentina, intervistato da Sky Sport. "La partita è molto sentita anche qui, spero ...

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus la più forte. Ci prepariamo al meglio» : FIRENZE - "Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo affrontarla come tutte le partite, al meglio " . Marco Benassi parla così ai microfoni di Sky in vista della prossima sfida della Fiorentina contro ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus di livello internazionale. Complicatissima per noi» : FIRENZE - "Con la Juventus sarà una partita Complicatissima" : così l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ai microfoni di Premium Sport, a 2 giorni dalla sfida tra viola e bianconeri. "Come si può fermare la Juventus? E' una squadra di livello internazionale, sarà una partita Complicatissima per noi, dovremo essere bravi sia ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Juventus? Daremo tutto per questa maglia» : FIRENZE - "Come si può fermare la Juventus? La Juve è una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi ". Così Federico Chiesa , ai microfoni di Premium, guarda al ...

Biglietti Fiorentina-Juventus (9 febbraio) : come acquistare i tickets per la 24^ giornata di Serie A. Big match al Franchi : La 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio si aprirà con il botto: venerdì 9 dicembre andrà infatti in scena l’anticipo Fiorentina-Juventus, big match di questo intensissimo turno di campionato che prevede anche Napoli-Lazio. I bianconeri, che anticipo visto che in settimana saranno poi impegnati in Champions League contro il Tottenham, vanno a caccia di un successo fondamentale per la corsa scudetto e vogliono mettere pressione ai ...

Video/ Bologna Fiorentina (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Bologna Fiorentina (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata del campionato di Serie A. Vincono i viola: decidono Veretout e Federico Chiesa(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Serie A Bologna - Donadoni : «Fiorentina - non meritavi di vincere» : Bologna - Roberto Donadoni ha incassato una sconfitta che sente di non meritare. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium dopo l'1-2 contro la Fiorentina: "Non siamo stati bravissimi, va ...

Risultati 23.a giornata Serie A : la Juve domina il Sassuolo - il Milan pareggia ad Udine. Atalanta - Cagliari e Fiorentina vincono : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio

Serie A : Bologna-Fiorentina 1-2 - Pioli torna a vincere : Al Dall'Ara due gol direttamente da calcio d'angolo , autogol di Mirante e Pulgar, , nella ripresa decide tutto Chiesa

Serie A - Bologna-Fiorentina : i gol di Veretout e Pulgar direttamente da corner : Sul corner è più efficace la marcatura a uomo o a zona? Di qualsiasi partito siate conta poco in una partita come Bologna-Fiorentina. Al minuto 41' calcio d'angolo viola: Veretout fa partire un destro ...

Serie A - 23^ giornata : il Sassuolo non si presenta a Torino - il Milan frena - guizzi di Fiorentina - Atalanta e Cagliari : 1/23 Spada/LaPresse ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Fiorentina corsara a Bologna? (23^ giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 23^ giornata della Serie A. Juventus e Napoli favorite d'obbligo questa domenica. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:53:00 GMT)

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : poker del Brescia - cade la Fiorentina al Bozzi : Andata in archivio, o quasi, la 12esima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, la prima del girone di ritorno. Andiamo dunque a raccontarvi quanto avvenuto in questo turno in attesa del posticipo di domani pomeriggio, alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta televisiva su RaiSport), tra la capolista Juventus e l’Atalanta Mozzanica. Al “Club Azzurri” il Brescia, secondo in classifica, serve ...

Fiorentina - Sanchez può andare in prestito in Serie A : ecco dove : Carlos Sanchez è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe andare alla squadra che ieri ha battuto i viola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il colombiano interessa all' Hellas Verona , che avrebbe fatto un sondaggio per il prestito. Rimangono, poi, gli interessi da Spagna e Grecia.