Sci | Vinatzer a PyeongChang con l' argento mondiale juniores al collo

Sci alpino - Mondiali Juniores 2018 : arriva la prima medaglia per l’Italia! Alex Vinatzer è argento in slalom : Dai Mondiali Juniores di sci alpino di Davos è arrivata la prima medaglia per l’Italia. A conquistarla è stato l’altoatesino Alex Vinatzer, argento nello slalom che ha chiuso il programma di gare maschili. L’azzurro – quinto a metà prova -, ha recuperato tre posizioni, terminando al secondo posto e a 2”77 dal francese Clement Noel, oro in 1’45”31. Terzo gradino del podio per il norvegese Joachim Jagge Lindstoel, a 3”18. Sedicesimo posto ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 : Alex Vinatzer si ferma ai piedi del podio in gigante. Vince ancora Marco Odermatt : C’è sempre più il marchio di Marco Odermatt sui Mondiali juniores di sci alpino 2018. Lo svizzero ha fin qui fatto en-plein. Dopo gli ori in discesa, super G e combinata, il 20enne ha trionfato anche in gigante, confermando il titolo che aveva già conquistato due anni fa Sochi. L’elvetico era secondo dopo la prima manche, ma ha recuperato con una gran seconda prova, arrivando a Vincere con ben 97 centesimi di vantaggio ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 – I convocati dell’Italia : spiccano Alex Vinatzer e Vivien Insam : Sono state diramate le convocazioni dell’Italia per i Mondiali juniores 2018 di sci alpino che si svolgeranno a Davos (Svizzera) dal 30 gennaio all’8 febbraio. Saranno impegnati 16 azzurri (8 uomini e 8 donne). Spicca la presenza di Alex Vinatzer che è stato convocato anche per le Olimpiadi, tra le donne si parla molto bene di Vivien Insam. SETTORE FEMMINILE 1. Delago Nadia (1997) 2. Della Mea Lara (1999) 3. Giunti Marta ...