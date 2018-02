Sci di fondo | Elisa Brocard verso PyeongChang | “Stagione positiva | alle Olimpiadi per

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Saranno 12 i titoli in palio a PyeongChang nello sci di fondo: la nostra punta di diamante sarà Federico Pellegrino,ma gli azzurri convocati sono in tutto 15, 8 uomini e 7 donne. Nell’attesa di conoscere l’elenco completo e definitivo degli italiani impegnati in ciascuna gara, ecco la lista provvisoria. Tra parentesi, con il punto interrogativo, gli atleti non certi della partecipazione alla gara. Di seguito il programma completo ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Johannes Hoesflot Klaebo pronto a dominare. Il norvegese vuole raccogliere ori a grappoli : Fenomeno, cannibale, Superman o, molto più semplicemente, Klaebo. Potrebbe essere lui l’uomo copertina di PyeongChang2018. Il gigante norvegese, esploso letteralmente un anno fa come specialista delle sprint e capace nella stagione in corso di dominare in ogni campo, in entrambe le tecniche, su ogni distanza. Johannes Hoesflot Klaebo è uno di quei campioni destinati a segnare un epoca, come lo fu, per restare in tempi recenti, Gunde Svan, Bjoern ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Lo sci di fondo sarà uno degli sport che alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà ai nastri di partenza il maggior numero di iscritti, ben 313, dei quali 177 uomini e 136 donne. Gli italiani convocati sono ben 15, di cui 8 uomini e 7 donne. Andiamo a scoprire l’elenco completo dei convocati di ogni Paese, con la divisione di genere per tutte le selezioni ed il numero complessivo di iscritti. AND – Andorra: 1 (Uomini: 1 – ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Federico Pellegrino - manca l’ultimo sigillo. Ma c’è da battere lo spettro Klaebo… : Nel quadriennio olimpico Federico Pellegrino ha vinto tutto quello che c’era da vincere, una coppa di specialità tre stagioni fa, il titolo mondiale nella sprint individuale lo scorso anno. Per completare il “Grand Slam” manca solo l’oro olimpico ma la montagna per arrivare al tris di trionfi è davvero alta da scalare. Questa montagna si chiama Johannes Hosfjot Klaebo, il fenomeno norvegese che da due stagioni a questa parte, domina in lungo e ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marit Bjoergen ha giocato a nascondino ma ora vuole vincere tutto : Una marcia di avvicinamento alle Olimpiadi senza precedenti per Marit Bjoergen, la mamma volante di Trondheim che ha impostato la sua stagione esclusivamente sull’appuntamento olimpico e c’è da giurare che la vedremo ancora una volta protagonista ad altissimi livelli a PyeongChang. E’ vero, Bjoergen inizia ad avere un’età in cui le energie vanno centellinate, in cui non si può essere ponti a combattere ad altissimi livelli ogni settimana, in cui ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Russia fa paura anche senza Ustiugov : Manca meno di una settimana ai Giochi Olimpici e la Russia (o quello che ne rimane, senza bandiera e senza inno) non sa ancora quale squadra potrà schierare nello sci di fondo a PyeongChang. Di sicuro mancherà all’appello il faro attuale della squadra russa degli sci stretti, Sergey Ustiugov: vincitore del Tour de Ski 2017 e pluricampione del mondo lo scorso anno a Lahti. Il dubbio potrebbe riguardare il campione olimpico della 50 km a tecnica ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date : Sarà davvero ricco il programma per quanto riguarda lo sci di fondo ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo) le cui gare si disputeranno presso l’Alpensia Cross-Country Ski Centre. Ci attendiamo una edizione quanto mai spettacolare e combattuta grazie ad un nutrito gruppo di campioni che ci regaleranno grande spettacolo nelle mattinate italiane. Le otto ore di differenza a livello di fuso orario (a favore ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i favoriti e i pretendenti alle medaglie gara per gara. Possibili sorprese e speranze italiane : Due settimane di gare, almeno quattro super campioni (Klaebo, Cologna, Bjoergen e Kalla) destinati a fare incetta di medaglie, qualche bella speranza per l’Italia esclusivamente al maschile: i Giochi Olimpici di PyeongChang per lo sci di fondo sono ormai alle porte ed è arrivato il momento di capire chi, gara per gara, può essere candidato al podio e quali possono essere le prospettive degli azzurri al via. SKIATHLON DONNE. Si apre il programma ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’Italia dello sci di fondo si prepara per lo sbarco in quel di PyeongChang in vista delle Olimpiadi Invernali e lo farà con una pattuglia di quindici atleti, otto uomini e sette donne. Anche se numericamente la nostra rappresentativa è ampia, non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda le speranze di medaglia, escludendo Federico Pellegrino che, com’è ben noto, sarà la nostra grande speranza azzurra. Il fuoriclasse nato ad ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Goms 2018 : nelle staffette successi di Germania e Norvegia. L’Italia coglie un doppio sesto posto : Si sono conclusi a Goms, in Svizzera, i Mondiali Juniores di sci di fondo con le due staffette: tra le donne (4×3,3 km) si è imposta la Germania, mentre tra gli uomini (4×5 km) ha vinto la Norvegia. L’Italia si è classificata sesta in entrambe le prove, su 16 Paesi al via. Gli azzurrini chiudono la rassegna iridata senza cogliere medaglie né nella categoria Under23, né tra gli Juniores. Tra le donne vittoria della Germania, che ...

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “In staffetta ci crediamo. Punto molto sulla 50 km” : ESCLUSIVA OA SPORT – Francesco De Fabiani sarà la seconda punta della Nazionale italiana di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, alle spalle del capitano Federico Pellegrino. L’aostano, dopo una stagione 2016/2017 da dimenticare, ha ritrovato buone sensazioni nell’annata in corso, pur tra alti e bassi. Nessuno si aspetta da lui una medaglia in Corea del Sud. Eppure il 24enne potrebbe rivelarsi un elemento ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : nello skiathlon è dominio russo. Vincono Anastasia Sedova e Denis Spitsov. Settima Anna Comarella : Ultima prova a tinte russe per gli Under 23 ai Mondiali di categoria di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nello skiathlon si impongono, tra le donne, sulla distanza dei 15 km (7,5 km tc + 7,5 km tl), Anastasia Sedova, e tra gli uomini, sulla distanza dei 30 km (15 km tc + 15 km tl) Denis Spitsov. Anna Comarella fa registrare il miglior piazzamento azzurro di giornata, col settimo posto. Nella competizione femminile tripletta russa, con ...