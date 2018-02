Sci alpino | Mondiali Juniores 2018 | arriva la prima medaglia per l’Italia! Alex Vinatzer

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Italia da urlo nelle prove libere! Fischnaller e Rieder in forma stellare - difficoltà tedesche - ok Austria : L’Italia ha incantato nelle prime prove libere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (oggi erano in programma le prime due discese sulle sei in totale che precedono la gara). Gli slittini azzurri sono letteralmente volati sul budello sudcoreano, catino che sembra essere particolarmente gradito ai ragazzi guidati dal Cannibale Armin Zoeggeler nei panni di CT. Il nostro micidiale terzetto ha infatti dominato la seconda discesa del ...

Sci alpino : Dominik Paris e Peter Fill sognano il podio in tre gare. La pista - però - apre davvero ogni risultato.. : Di Christof Innerhofer abbiamo già discusso, parlando di lui come l’uomo dai grandi appuntamenti, ma nelle stesse tre gare in cui partecipa l’altoatesino l’Italia può contare su due assi che, in un’ipotetica graduatoria, partiranno, alla luce dei risultati delle ultime stagioni, davanti a lui. Si tratta di Dominik Paris e Peter Fill, un duo di sciatori azzurri che a PyeongChang andrà all’assalto del podio in discesa ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Emanuele Buzzi il quarto azzurro in discesa. L’Italia sogna con Fill - Paris e Inner : Nella notte italiana si disputeranno le prime prove libere di discesa libera alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha confermato il quartetto per una delle gare più attese dello sci alpino. Christof Innerhofer (già medagliato a Sochi 2014), Peter Fill e Dominik Paris sono le nostre stelle: tutti e tre hanno delle ottime chance di salire sul podio e di puntare alla vittoria anche se la concorrenza è davvero di altissimo ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli italiani? Tutti i giorni e gli appuntamenti con gli azzurri in gara : Lo sci alpino è la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali e, in occasione dei Giochi di PyeongChang, vedrà le proprie gare disputarsi in notturna. L’Italia, a differenza delle ultime due rassegne a cinque cerchi, arriva con tanti importanti biglietti da visita e cercherà di andare a caccia del podio, in particolare nelle gare di velocità maschili e femminili. quando gareggeranno, però, gli azzurri? Di seguito abbiamo riportato il ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la grande occasione di Alexis Pinturault. Un oro per dare un volto diverso ad una carriera già brillante : Leader della nazionale francese maschile di sci alpino, Alexis Pinturault rappresenterà un’importante speranza di medaglia per la delegazione transalpina ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Ventisettenne di Moûtiers, con origini norvegesi da parte di madre, Pinturault è già diventato lo sciatore francese più vincente in Coppa del Mondo con i suoi ventuno successi, capace di imporsi in tute le discipline ad esclusione della ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i convocati e l’elenco completo dei partecipanti. Il numero di iscritti per Nazione : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 stanno per prendere il via. Dal 9 al 25 febbraio la città coreana sarà il centro del mondo per quanto riguarda gli sport di neve e ghiaccio. Una delle discipline di punta sarà lo sci alpino, che prevederà un lungo e ricchissimo programma, con ben 11 gare che prenderanno il via domenica 11 febbraio con la discesa maschile. La FIS ha messo a disposizione 320 quote per altrettanti atleti, con un tetto di ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 : Alex Vinatzer si ferma ai piedi del podio in gigante. Vince ancora Marco Odermatt : C’è sempre più il marchio di Marco Odermatt sui Mondiali juniores di sci alpino 2018. Lo svizzero ha fin qui fatto en-plein. Dopo gli ori in discesa, super G e combinata, il 20enne ha trionfato anche in gigante, confermando il titolo che aveva già conquistato due anni fa Sochi. L’elvetico era secondo dopo la prima manche, ma ha recuperato con una gran seconda prova, arrivando a Vincere con ben 97 centesimi di vantaggio ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la mina vagante Vincent Kriechmayr. L’austriaco sogna in grande : L’argomento medaglie d’oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali è ben conosciuto dall’Austria, che è la nazione ad aver trionfato per il maggior numero di volte in questa specialità nella manifestazione a Cinque Cerchi. Sono ben sette i campioni austriaci capaci di salire sul gradino più alto del podio olimpico, l’ultimo dei quali è stato Matthias Mayer proprio quattro anni fa a Sochi. Anche a PyeongChang ...

Sci alpino : Christof Innerhofer - lo sciatore da gara secca. Quando ci sono medaglie in palio - l’azzurro batte sempre un colpio : A dispetto di una stagione non sui soliti livelli, con zero podi conquistati ma tanti piazzamenti, Christof Innerhofer è uno degli uomini di punta dell’Italia in ottica Giochi Olimpici. L’altoatesino, infatti, è l’uomo che nella squadra azzurra di sci alpino ha più di tutti un feeling particolare nelle gare secche, in cui sono in palio le medaglie. Tutto nasce nel 2011, Quando ai Mondiali di Garmisch, a 27 anni, Inner conquistò ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lindsey Vonn sarà ancora la donna da battere in discesa. L’intramontabile americana a caccia di nuovi record : Lindsey Vonn è una delle grandi stelle che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, un’icona indiscussa dello sci alpino da oltre un decennio, un vero e proprio mito che si è sempre contraddistinta per la propria classe, per il proprio agonismo, per il suo essere così vincente, per la sua capacità di essere un personaggio mediatico anche al di fuori dello stretto contesto della neve. La statunitense può diventare una ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche…” : ESCLUSIVA OA SPORT – in questa stagione non è ancora riuscito a trovare il podio, ma Christof Innerhofer è insieme a Dominik Paris e Peter Fill una delle speranze di medaglia più concerete ai Giochi Olimpici invernali che inizieranno a PyeongChang la prossima settimana, per quanto riguarda la velocità maschile. Il titolo di campione del mondo nel 2011 a Garmisch e le due medaglie, un argento e un bronzo, di Sochi 2014, gli sono fruttati ...