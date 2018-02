SANTA MARIA A VICO La marcia silenziosa degli studenti del Majorana Bachelet dopo

Nola : ancora emergenza barelle all’ospedale SANTA MARIA della Pietà : Nola: ancora emergenza barelle all’ospedale Santa Maria della Pietà Luca Abete mostra come la situazione del pronto soccorso non sia cambiata dal 2017. Continua a leggere L'articolo Nola: ancora emergenza barelle all’ospedale Santa Maria della Pietà sembra essere il primo su NewsGo.

SANTAmaria lancia campagna per salvare tribù a rischio : I popoli incontattati sono oltre 100 e si trovano in tutto il mondo: in Sud America, nell'Oceano Indiano e nel Papua Occidentale. 'I popoli più vulnerabili del pianeta avranno la possibilità di ...

Trofeo Molino a Vento : trionfano gli atleti di SANTA MARIA della Mole : La cronaca della prima gara, che prevedeva il passaggio per ben 5 volte dallo "strappo" di Giuncarico Stazione, lato località Grilli, è avvenuto all'ultimo giro dei quattro in programma, quando ...

La celebrazione della 'Candelora' a SANTA MARIA Maggiore : Don Domenico ha invitato a riconoscere Gesù che passa nel nostro quotidiano , Cristo luce del mondo che rischiara le nostre tenebre, quelle del peccato. " La candela che porterete a casa " ha ...

Avvocati nel caos - raffica di dimissioni nel consiglio forense di SANTA MARIA Capua Vetere : Decima dimissione, in ordine di tempo, nell?ambito del consiglio forense di Santa Maria Capua Vetere presieduto da Carlo Grillo.Ieri ha rassegnato le dimissioni l?avvocato Ottavio...

Montesarchio. La prof Franca Di Biasio accoltellata al Majorana di SANTA Maria : Il padre del giovane non ha mai avuto problemi con la giustizia. Al Mattino si è detto sorpreso affermando: “Mio figlio

SANTA MARIA a Vico - prof colpita al volto con una coltellata da uno studente che non voleva essere interrogato : Uno studente di 17 anni ha ferito al volto la professoressa d'italiano con una coltellata. È successo all'istituto superiore "Ettore Majorana" di Santa Maria a Vico in provincia di Caserta. Il motivo dell'aggressione la richiesta al ragazzo da parte dell'insegnante di essere interrogato per recuperare una insufficienza.Lo studente è stato per questo fermato dai carabinieri. Il giovane risiede ad Acerra in provincia di Napoli. ...

Claudio SANTAmaria : "Sosterrò politicamente mia moglie" : 'Sosterrò mia moglie nella sua campagna politica, come ho sostenuto Virginia Raggi come sindaco di Roma e prima di lei Walter Veltroni? La risposta è sì, la sosterrò perché credo in lei, nella sua ...

Claudio SANTAmaria e Francesca barra nozze segrete a Las Vegas : nozze segrete a Las Vegas per Francesca barra e Claudio Santamaria, ma in estate le nozze vere saranno in Basilicata alla presenza anche dei figli. La giornalista indossava un abito bianco senza maniche, l’attore giacca scura e camicia bluette. Rose per il bouquet, come mostrano le immagini pubblicate in esclusiva dal settimanale “Chi “. “Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La ...

