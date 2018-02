Sanremo | Sting omaggia Zucchero e ricorda Pavarotti

Sanremo - ovazione per Baudo - Favino e Hunziker scatenati su Despacito. Sting canta in italiano e Baglioni duetta con la Leosini - DIRETTA : Ora Sting Il primo ospite internazionale della 68ma edizione del festival è Sting che per omaggiare la canzone italiana canta "Mad aboud you" nella versione italiana tradotta da...

Sanremo - dal Volo a Sting. Standing ovation per Baudo : È iniziata la seconda serata del 68esimo Festival di Sanremo. In campo dieci big, ma non ci saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, la cui esibizione è stata rinvita a domani sera in attesa di verificare e decidere sul presunto caso di plagio della loro canzone. Al loro posto stasera Renzo Rubino oltre alle Vibrazioni, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Red Canzian, Ron, Annalisa e i ...

Sanremo 2018 - la seconda serata : dopo il trionfo di Baudo - Sting incanta l’Ariston (in italiano) : Al via il secondo round del Festival, oltre alla metà dei campioni (ma Meta- Moro sono stati rinviati), quattro nuove proposte: standing ovation per il presentatore

Sanremo 2018/ Cantanti big e giovani - scaletta e diretta : Sting ospite all'Ariston (Seconda serata) : SANREMO 2018, Cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:09:00 GMT)

Sanremo 2018 - 10 dischi di Sting da non perdere su Amazon : È stato il primo ospite internazionale a confermare: Sting al Festival di Sanremo aveva cantato, nel 1986, Russians. Era stata una edizione molto particolare quella, con Loretta Goggi alla conduzione: oltre alla singolarità di una donna al timone, per la prima volta, dall'83, si tornava a cantare dal vivo – solo la base in playback – e in più fu quell'anno in cui Loredana Bertè si presentò con un ...

“Hai capito Sting!”. Le immagini esclusive della sua mega villa in Italia. Il cantante sarà superospite a Sanremo - ma sapevate del suo storico rapporto con il nostro paese e dove sta la sua tenuta? Ci crediamo che torna sempre volentieri… : “Il fatto di sentirmi un po’ italiano è una delle cose belle della mia vita”. Sting lo ha sempre detto: “L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore. Ho una tenuta in Toscana in cui produciamo vini e olio – ricorda -. Zucchero, che è un grande intenditore oltre che mio amico, apprezza molto i miei prodotti e ne vado fiero. Mi piace sentirmi un po’ parte di questo paese”. E Sting è anche il superospite della ...

Sanremo 2018 seconda serata riassunto tra Sting - Il Volo e Pippo Baudo : Sanremo 2018 seconda serata. Il 68° Festival della Canzone Italiana è continuato con il secondo appuntamento mercoledì 7 febbraio, condotto dal direttore artistico Claudio Baglioni insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Ecco di seguito tutto quello che è successo nella seconda serata tra cronaca, esibizioni, ospiti e classifica. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 seconda serata riassunto: la gara Nuove ...

Cosa ci fanno Sting e Shaggy insieme al Festival di Sanremo : L'ex leader dei Police ha fatto un disco insieme al rapper ricordato universalmente per Bombastic, e stasera cantano una canzone The post Cosa ci fanno Sting e Shaggy insieme al Festival di Sanremo appeared first on Il Post.