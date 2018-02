Sanremo | standing ovation e cori per Pippo Baudo

Sanremo - dal Volo a Sting. Standing ovation per Baudo : È iniziata la seconda serata del 68esimo Festival di Sanremo. In campo dieci big, ma non ci saranno Ermal Meta e Fabrizio Moro, la cui esibizione è stata rinvita a domani sera in attesa di verificare e decidere sul presunto caso di plagio della loro canzone. Al loro posto stasera Renzo Rubino oltre alle Vibrazioni, Nina Zilli, Diodato e Roy Paci, Elio e le Storie Tese, Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico, Red Canzian, Ron, Annalisa e i ...

Sanremo2018 - è il momento di Sting : canta in italiano. Standing ovatione per Pippo Baudo : Michelle Hunziker in versione Biancaneve, con un abito fiabesco fucsia, ha aperto al fianco di Claudio Baglioni la seconda serata del festival di Sanremo. La showgirl ha convinto il direttore...

Sanremo 2018 - la seconda serata : c’è Baudo : standing ovation - poi tocca a Sting : Al via il secondo round del Festival, oltre alla metà dei campioni, quattro nuove proposte, ospiti Baudo e Leosini, oltre a Sting con Shaggy

Sanremo - standing ovation per il Volo. Ma la sala stampa dissente : I primi ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo sono stati i ragazzi del Volo . I tenorini tornano sul palco dell'Ariston, dove sono nati artisticamente nel 2009 e hanno trionfato con ...

Sanremo al via la seconda serata - Hunziker versione Biancaneve - standing ovation per Pippo Baudo e Il Volo - DIRETTA : Entra Pippo Baudo "Vi voglio bene, grazie a tutti", un Pippo Baudo commosso ringrazia il pubblico dell'Ariston che è in piedi e quello a casa. ". Carissimo e amatissimo...

Sanremo al via la seconda serata - Hunziker versione Biancaneve - Standing ovation per Pippo Baudo e Il Volo - DIRETTA : Entra Pippo Baudo "Vi voglio bene, grazie a tutti", un Pippo Baudo commosso ringrazia il pubblico dell'Ariston che è in piedi e quello a casa. ". Carissimo e amatissimo...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un 'blitz'. L'apertura è stata affidata a Fiorello , che è però subito stato vittima dell'incursione di uno ...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...