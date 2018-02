Sanremo | sospesi Fabrizio Moro e Ermal Meta che attacca | ' Ridicolo'

ERMAL META E FABRIZIO MORO SOSPESI DAL FESTIVAL/ Domani la decisione finale (Sanremo 2018) : Nessuna squalifica per ERMAL META e FABRIZIO MORO, in gara al FESTIVAL di Sanremo 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente": le parole di Claudio Baglioni sulla vicenda.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

