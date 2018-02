Sanremo | ovazione per Baudo Favino-Hunziker scatenati su Despacito Sting made in Italy

Sanremo - ovazione per Baudo - Favino e Hunziker scatenati su Despacito. Sting canta in italiano e Baglioni duetta con la Leosini - DIRETTA : Ora Sting Il primo ospite internazionale della 68ma edizione del festival è Sting che per omaggiare la canzone italiana canta "Mad aboud you" nella versione italiana tradotta da...