ilfattoquotidiano

: Sanremo, l’incursore si chiama Giuseppe Civita. “L’ho fatto per cercare lavoro. Sono disperato” - silviabest77 : Sanremo, l’incursore si chiama Giuseppe Civita. “L’ho fatto per cercare lavoro. Sono disperato” - Cascavel47 : Sanremo, l’incursore si chiama Giuseppe Civita. “L’ho fatto per cercare lavoro. Sono disperato”… -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Si, l’uomo che ieri sera, appena entrato Fiorello, hauna incursione sul palco. Come riporta il sito de La Stampa, l’uomo ha una cinquantina di anni ed è residente a, ma è originario di Settimo Torinese. Non è ancora chiaro come abbiaad arrivare sul palco, ma nemmeno come sia arrivato in platea, dato che non risultava registrato né possedeva il biglietto. Prima di essere portato via dalla sicurezza,hain tempo a dire: “due mesi che cerco di parlare con il procuratore e con il sindaco di”. L’uomo è stato portato poi al commissariato die durante l’interrogatorio, come riposta il sitonews.it, ha raccontato di essere disperato perché senzae di averirruzione sul palco dell’Ariston per attirare l’attenzione sulla sua situazione. Ha anche ...