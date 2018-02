Sanremo la seconda serata | Applausi per Baudo Favino e Hunziker scatenati su Despacito

Sanremo 2018 - la seconda serata : dopo il trionfo di Baudo - Sting incanta l’Ariston (in italiano) : Al via il secondo round del Festival, oltre alla metà dei campioni (ma Meta- Moro sono stati rinviati), quattro nuove proposte: standing ovation per il presentatore

Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti in diretta live : i Top e i Flop della seconda serata : Pagelle Sanremo 2018, seconda serata del Festival di Baglioni: i Voti dei cantanti, i giudizi sui conduttori e l'analisi dei primi 4 giovani delle Nuove Proposte in gara(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:18:00 GMT)

Sanremo 2018/ Abiti - vestiti - stilisti seconda serata : outfit all black per Ornella Vanoni e Michelle Hunziker : Sanremo 2018, Abiti, vestiti e stilisti seconda serata: Nina Zilli e Ornella Vanoni le donne più eleganti della kermesse. Outift Nuove Proposte oggi 7 febbraio.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:14:00 GMT)

Sanremo 2018/ Cantanti big e giovani - scaletta e diretta : Sting ospite all'Ariston (Seconda serata) : SANREMO 2018, Cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:09:00 GMT)

'Ma è lei?'. Sanremo : si è esibita durante la seconda sera - l'avete riconosciuta? : , Continua dopo le foto, Alice Caioli si è avvicinata al mondo della musica a 12 anni e questa sua passione l'ha aiutata anche a superare il divorzio dei suoi genitori. A 17 anni, poi, ha iniziato a ...

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker della seconda serata : Nel secondo appuntamento con il Festival di Sanremo Michelle Hunziker indossa le creazioni di un altro grande nome della moda italiana: Alberta Ferretti. Dopo la classe rigorosa e sensuale pensata per lei...

68° Festival di Sanremo – Seconda serata del 07/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Sanremo 2018/ Cantanti big e giovani - scaletta e diretta : Pippo Baudo lettera al Festival (Seconda serata) : SANREMO 2018, Cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:14:00 GMT)

“Ma è lei?”. Sanremo : si è esibita durante la seconda sera - l’avete riconosciuta? No - anche se giovane non è affatto un volto nuovo : ecco dove l’abbiamo già vista : Sanremo 2018, alzi la mano chi l’ha riconosciuta. seconda in ordine di esibizione dopo Lorenzo Baglioni, che ha aperto la kermesse, questa Nuova Proposta non è affatto nuova al mondo del piccolo schermo. Chi sta seguendo il Festival sa che il suo nome è Alice Caioli e che ha portato sul palco dell’Ariston il brano con ‘Specchi rotti’. Dopo di lei, per la cronaca, le altre due Nuove Proposte in questa seconda ...