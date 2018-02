Sanremo | Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara

Ermal Meta e Fabrizio Moro - si va verso la «grazia» a Sanremo 2018. Baglioni cita Cesare : «Il dado è tratto» | Ascolta i brani a confronto : La canzone «Non mi avete fatto niente», molto simile a «Silenzio», rischia la squalifica. Il vicedirettore di Rai1: «Solo una rielaborazione di un brano del medesimo autore». Il caso non è ancora chiuso: «Dateci il tempo di valutare»

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara a Sanremo 2018 : arriva la difesa di Baglioni : Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara a Sanremo 2018. Il brano portato al Festival ha tutti i requisiti per essere definito come inedito, dal momento che la parte già conosciuta non rappresenta più del 33% del totale. La questione attendeva una risposta rapida, che è prontamente arrivata in conferenza stampa e da parte di Claudio Fasulo. Non mi avete fatto niente rimane in gara e non è oggetto di squalifica, dal momento che rispetta i ...

Ermal Meta & Fabrizio Moro a Sanremo 2018 : è uscito il video di “Non mi avete fatto niente” : Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno pubblicato il video ufficiale di “Non mi avete fatto niente”, canzone con la quale sono in gara al Festival di Sanremo 2018. Come anticipato dall‘anteprima condivisa da Ermal e Fabrizio qualche giorno prima dell’inizio di Sanremo 2018, la clip che accompagna la canzone è un concentrato di emozioni e rispecchia a pieno il testo del brano. Il video di “Non mi avete fatto ...

La canzone portata a Sanremo da Ermal Meta e Fabrizio Moro assomiglia moltissimo a un’altra : “Non mi avete fatto niente” ha parti della musica e del testo uguali a “Silenzio”, presentata (e poi scartata) a Sanremo Giovani nel 2016: ma l'autore è lo stesso The post La canzone portata a Sanremo da Ermal Meta e Fabrizio Moro assomiglia moltissimo a un’altra appeared first on Il Post.