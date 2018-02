Sanremo | con Lo Stato Sociale arriva la ' vecchia che balla' | la super danzatrice di 83

Sanremo - The JackaL rapiscono Pierfrancesco Favino : Photocredit: Jacopo Pergameno/Wired Il Festival di Sanremo si tinge di giallo. I The JackaL fanno irruzione nel teatro Ariston per rapire Pierfrancesco Favino e impedirgli di calcare le scene dell’Ariston. Un’azione temeraria che suona come una rivincita per il trio dei The JackaL, schiacciati dalla consapevolezza di non avere ancora ottenuto il successo e la visibilità che meritano, che tentano un gesto disperato per riprendersi il proprio ...

L’importanza dei legami secondo Noemi al Festival di Sanremo 2018 : video in Non smettere mai di cercarmi : A distanza di due anni dall’ultima partecipazione, Noemi ci riprova e torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Non smettere mai di cercarmi presentato per la prima volta, questa sera, sul palco della prestigiosa kermesse canora. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice romana in collaborazione con Massimiliano Pelan, Diego Calvetti e Fabio De Martino, anticipa il nuovo progetto discografico dal titolo La Luna, la cui uscita è ...

Lo Stato Sociale/ Con "Una vita in vacanza" musica - energia e... "una vecchia" scatenata (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale porterà il brano "Una vita in vacanza". La band indei ha un sound riconoscibile ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:02:00 GMT)

Noemi/ Video - "Non smettere mai di cercarmi" : con grinta vuole prendersi l'Ariston (Sanremo 2018) : Con il brano "Non smettere di cercarmi", Noemi torna per la quinta volta al Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston, l'artista romana duetterà con Paola Turci: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:58:00 GMT)

Sanremo con noi. La direttissima minuto per minuto : Comincia la musica, Annalisa è la prima artista in gara con il " mondo prima di te " è poi il turno di Ron , attesissimo con il suo inedito di Dalla intitolato " Almeno Pensami ", arrivano sul palco ...

Lo Stato Sociale a Sanremo : Una vita in vacanza con “una vecchia che balla” sul palco (video) : Debutto anche per Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza. La band bolognese suona insieme dal 2009 e nel corso degli anni si è affermata dapprima sulla scena indie, per poi riuscire a coinvolgere un pubblico progressivamente sempre più grande, al punto da essere scelti tra i big del Festival della canzone italiana da Claudio Baglioni. Lo Stato Sociale è Stato all'altezza della sua reputazione, con una performance ...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

Lo Stato Sociale a Sanremo con Una vita in vacanza tra ritmo e ironia (video) : Debutto anche per Lo Stato Sociale a Sanremo 2018 con il brano Una vita in vacanza. La band bolognese suona insieme dal 2009 e nel corso degli anni si è affermata dapprima sulla scena indie, per poi riuscire a coinvolgere un pubblico progressivamente sempre più grande, al punto da essere scelti tra i big del Festival della canzone italiana da Claudio Baglioni. Lo Stato Sociale pubblicherà a breve il nuovo album Primati, che conterrà tre ...

Il segreto del tempo secondo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

Sanremo al via - show di Fiorello - Baglioni è la spalla : e il loro duetto su "E tu" conquista il pubblico DIRETTA : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i favoriti dei bookmaker Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la loro ?Non mi avete fatto niente?, partono avanti a tutti con una quota piuttosto bassa,...

Mario Biondi / Sul palco con "Rivederti" - ma il maestro Beppe Vessicchio gli ruba la scena! (Sanremo 2018) : Il cantautore siciliano Mario Biondi debutta con il brano "Rivederti" al Festival di Sanremo 2018 dopo essere stato tra le Celebrità nel 2007 e ospite nel 2009: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:30:00 GMT)

Sanremo - apre Fiorello : gag con contestatore e medley. Arriva Baglioni : elogio della canzone italiana : Chiudono Le Vibrazioni A inaugurare la gara di questa 68sima edizione sarà Annalisa, prima big in gara con la sua 'Il mondo prima di te', poi la scaletta dei venti campioni prosegue con Ron, The ...

Sanremo al via - show di Fiorello - Baglioni fa la spalla : e il loro duetto su "E tu" conquista il pubblico DIRETTA : Ermal Meta e Fabrizio Moro sono i favoriti dei bookmaker Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la loro ?Non mi avete fatto niente?, partono avanti a tutti con una quota piuttosto bassa,...