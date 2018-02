Sanremo 2018 | Shaggy e Sting insieme sul palco dell’Ariston | perché?

Festival di Sanremo 2018 - la scaletta della seconda serata : Il Festival di Sanremo si potrà seguire in streaming sul sito ufficiale della Rai, Rai Play. Stasera si esibiranno infatti per la prima volta quattro giovani , sugli 8 partecipanti, della categoria ...

Sanremo 2018 - tutti i look serata per serata : In linea con il fair play di una competizione canora che quest’anno esclude le eliminazioni e tiene tutti in corsa fino all’ultimo, i giudizi severi, per ora, sono rimandati per lasciare il posto alla mera osservazione dei trend e delle firme al festival. Colori. Il nero che vibra di luce vera e propria (cristalli) o di texture (morbidi velluti) che si oppone al colore a tutto corpo (raro) o a motivi a stampa vari, anche su sola ...

Sanremo 2018 - Baglioni e il suo festival infinito : sforare oltre l’una è mancanza di rispetto nei confronti di pubblico - cantanti - addetti ai lavori : Quando c’era lui i treni arrivavano in orario. Lui, l’Abbronzato. Carlo Conti giurava: “Stasera finiamo a mezzanotte e dieci”, e potevi regolarci l’orologio. Piacesse o meno la sua conduzione, macinava la scaletta come un metronomo e capitava che dopo ore di diretta mandasse i titoli di coda anche con qualche minuto di anticipo. Prima del triennio dell’Abbronzato, Fazio sbrodolava fino alle ore piccole, e ieri Baglioni ha sciaguratamente sforato ...

Sanremo 2018 - Red Ronnie a ruota libera sul Festival : Abbiamo incontrato il critico musicale a Sanremo, dove si trova anche quest'anno nei panni del talent scout, per fare...

Sanremo 2018 - la scaletta della seconda serata : Sanremo 2018 seconda serata: scopriamo l’ordine di uscita dei big e dei giovani, ma anche gli ospiti attesi sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo Grande successo per la prima serata di Sanremo 2018. Il Festival di Claudio Baglioni è andato oltre ogni aspettativa registrando un vero e proprio record d’ascolti. La prima parte della kermesse, infatti, ha incollato alla tv 13.776.000 spettatori con uno share del 51,4%, mentre la ...

Pippo Baudo/ Video : "Baglioni ha avuto ragione - omaggio al vincitore" (Sanremo 2018) : Video, Pippo Baudo, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:11:00 GMT)

CANZONE ERMAL META E FABRIZIO MORO SQUALIFICATA?/ Video - Rai : “Non è plagio - resta in gara” (Sanremo 2018) : La CANZONE "Non mi avete fatto niente" di ERMAL META e FABRIZIO MORO somiglia al pezzo "Silenzio" di Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. No plagio perchè dello stesso autore: aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:50:00 GMT)

Noemi/ Video - "Non smettere mai di cercarmi" : "Ieri ero emozionatissima" (Sanremo 2018) : Con il brano "Non smettere di cercarmi", Noemi torna per la quinta volta al Festival di Sanremo e convince, conquistando un posto nella classifica alta della serata.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:49:00 GMT)

CLASSIFICA FESTIVAL DI Sanremo 2018 - CANTANTI BIG/ Bookmaker puntano sull'amore e danno fiducia ad Annalisa? : SANREMO 2018, CLASSIFICA CANTANTI big della prima serata: Ermal Meta e Fabrizio Moro tra i più graditi, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli e Red Canzian nella zona rossa.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Lo stato sociale (e la Vecchia) / Una vita in vacanza : l'accusa della band a X Factor (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo stato sociale si è esibito nel brano "Una vita in vacanza", che si è classificato tra i sette migliori della serata inaugurale.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:45:00 GMT)

Sanremo 2018 - in streaming da CasaSiae il Tè con l'artista di Rockol e iCompany : Le Vibrazioni - VIDEO : 07 feb 2018 - Rockol e iCompany organizzano il Tè con l'artista, ogni giorno alle 17, in diretta sui social e sul web dal salotto di Casa Siae Area Sanremo: una mezz'ora di chiacchiere in tranquillità ...

LUCA BARBAROSSA/ Video - "Passame er sale" : "Il dialetto è un dono del cielo" (Sanremo 2018) : Il cantautore LUCA BARBAROSSA torna per l'ottava volta al Festival di Sanremo 2018 col brano "Passame er sale", col quale riporta in auge il dialetto romanesco: Video e interviste(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 16:42:00 GMT)