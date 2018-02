Sanremo 2018 | le pagelle delle Nuove Proposte

Stasera a Sanremo 2018 : cantanti in gara e grandi ospiti : Ecco cosa ci riserva il programma della seconda serata del 68esimo Festival di Sanremo.

L’eleganza di Ornella Vanoni a Sanremo 2018 : il video di Imparare ad amarsi in trio con Bungaro e Pacifico : Una prima esibizione a rischio eliminazione per Ornella Vanoni a Sanremo 2018: la cantautrice è tornata sul palco dell'Ariston in occasione della seconda serata - trasmessa in diretta il 7 febbraio - per presentare la sua Imparare ad amarsi con Bungaro e Pacifico. Il brano, scritto proprio da quest'ultimo, non ha conquistato pienamente la giuria demoscopica nel corso della prima serata. Il trio d'eccellenza, infatti, ha rimediato una ...

Video di Biagio Antonacci a Sanremo 2018 con Claudio Baglioni in Mille giorni di te e di me e Fortuna che ci sei : A distanza di due anni dall'ultima volta sul palco dell'Ariston, Biagio Antonacci a Sanremo 2018 ha cantato il suo ultimo singolo e duettato col padrone di casa Baglioni, che come ha raccontato in conferenza stampa ha chiesto a molti ospiti di cantare anche una sua canzone durante il loro passaggio all'Ariston. Nel caso di Antonacci, la scelta nell'immenso repertorio di Baglioni è ricaduta su un classico amatissimo come Mille giorni di te e di ...

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker della seconda serata : Nel secondo appuntamento con il Festival di Sanremo Michelle Hunziker indossa le creazioni di un altro grande nome della moda italiana: Alberta Ferretti. Dopo la classe rigorosa e sensuale pensata per lei...

68° Festival di Sanremo – Seconda serata del 07/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

FRANCA LEOSINI/ Video : da Storie Maledette arriva al palco del Teatro Ariston (Sanremo 2018) : Video, FRANCA LEOSINI rassicura tutti sul suo ritorno in pianta stabile con il programma Storie Maledette. Nel frattempo darà vita a una gag al Festival di Sanremo con Claudio Baglioni.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:42:00 GMT)

ALICE CAIOLI/ Video - "Specchi rotti" : prima per la giuria Demoscopica (Sanremo 2018) : ALICE CAIOLI parteciperà alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, tra le Nuove Proposte, con il brano "Specchi rotti". La cantante di Sant'Agata di Militello ha 21 anni.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:37:00 GMT)

Pippo Baudo a Sanremo 2018 con la lettera a cuore aperto al Festival ritrova Hunziker e Vessicchio (video) : Pippo Baudo a Sanremo 2018 dopo ben dieci anni dalla sua ultima apparizione: il paroliere italiano, che detiene il record nelle vesti di conduttore, avendo presentato ben tredici volte la kermesse, ritorna sul palco dell'Ariston e viene accolto con una standing ovation da parte del pubblico. "Ci sono poche persone ad essere la televisione", con questa frase ad effetto, Claudio Baglioni lancia Pippo Baudo a Sanremo 2018. Accompagnato da cori ...

Biagio Antonacci e Claudio Baglioni/ Video - il duetto per ''Mille giorni di me e di te'' (Sanremo 2018) : Biagio Antonacci e Claudio Baglioni si esibiranno in un dueltto al Festival di Sanremo 2018, dando vita a una delle canzoni più famosi del presentatore romano.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:28:00 GMT)

ERMAL META E FABRIZIO MORO SOSPESI DAL FESTIVAL/ Domani la decisione finale (Sanremo 2018) : Nessuna squalifica per ERMAL META e FABRIZIO MORO, in gara al FESTIVAL di Sanremo 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente": le parole di Claudio Baglioni sulla vicenda.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

L’ironico Arrivedorci di Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 : video della 2ª serata : Prosegue la competizione degli Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con la loro Arrivedorci, tra i brani in gara nel corso della seconda serata trasmessa in diretta questa, mercoledì 7 febbraio, su Rai 1. Dopo il primo travestimento del gruppo messo in scena in occasione del loro debutto alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana - e che gli utenti del web hanno considerato un misto tra Cristiano Malgioglio e il Genio ...

