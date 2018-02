Sanremo 2018 I look beauty

Video di Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 con Arrivedorci salutano in coro con la mano sul cuore : Una reunion inaspettata quello di Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 che, in occasione della prima serata dell'edizione numero 68 - trasmessa in diretta questa sera su Rai 1 – hanno presentato la loro Arrivedorci. L’addio alle scene musicali della band di Stefano Belisari era già stato annunciato da diversi mesi e il concerto tenuto lo scorso 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago rappresentava una sorta di festa finale, definitiva, con ...

Sanremo 2018 - l'Ariston impazzisce per la ballerina de Lo Stato Sociale : Lo Stato Sociale fa ballare l'Ariston ma a rubare la scena sono i due ballerini che hanno accompagnato l'esibizione...

Sanremo2018 - Michelle Hunziker in nero con decolleté da urlo - dichiarazione d'amore al marito Tomaso : 'Ci vorrebbe una svizzera', scherza Favino. E che svizzera: Michelle Hunziker è bellissima e spigliata sul palco dell'Ariston, fasciata in un abito di velluto Armani Privé dalla scollatura ...

Sanremo2018 - Favino 'sorpresa' del Festival tra poesia - canzoni e imitazioni : e cita Gabbani : Pierfrancesco Favino sfoggia le sue qualità da mattatore con un 'blob' musicale in cui miscela poesia, ironia, musica e qualche accenno di imitazioni. Introdotto da Claudio Baglioni, l'attore inizia '...

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un 'blitz'. L'apertura è stata affidata a Fiorello , che è però subito stato vittima dell'incursione di uno ...

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Adesso» di Diodato e Roy Paci : Diodato e Roy Paci Al Festival di Sanremo 2018 c’è anche chi se la prende con l’utilizzo smodato della tecnologia. Stiamo parlando del duo composto da Diodato e Roy Paci, che con il brano dal titolo Adesso pongono l’accento sull’importanza di nutrirsi a pieno dell’esistenza, denigrando schermi, tastiere, computer e compagnia bella. Dall’immagine poetica della luna a quella di una passeggiata all’aria ...

La "vecchia" con Lo Stato Sociale/ Video - chi è? Paddy Jones a Sanremo 2018 è la nuova “scimmia” di Gabbani : Chi è l'anziana ballerina che si esibisce sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2018 con Lo Stato Sociale? Lei è Paddy Jones, signora 83enne, vincitrice di Tú sí que vales spagnolo.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:25:00 GMT)

Decibel / Con il brano “Lettera dal Duca” Enrico Ruggeri fa il pieno di consensi! (Sanremo 2018) : Con il brano “Lettera dal Duca”, i Decibel di Enrico Ruggeri proveranno a salire sul podio del Festival di Sanremo 2018 a trentotto anni dalla loro ultima apparizione: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:19:00 GMT)

LUIS BACALOV/ Chi è il maestro scomparso a novembre? Da Massimo Troisi e Mario Monicelli (Sanremo 2018) : Chi è LUIS Enrique BACALOV, il grande compositore, maestro e arrangiatore a cui rederà omaggio Claudio Baglioni sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata di Sanremo 2018.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:18:00 GMT)

Sanremo 2018 Fiorello ospite della prima serata VIDEO : Sanremo 2018 Fiorello. La prima serata del 68° Festival della Canzone Italiana ha avuto un super ospite che ha intrattenuto il pubblico durante tutta la puntata. Si tratta di Fiorello, che ha divertito, cantato ed è stato protagonista di gag esilaranti con il conduttore Claudio Baglioni. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 Fiorello ospite della prima serata Durante la sua nuova trasmissione Il Rosario della Sera su Radio ...

La reunion dei Decibel a Sanremo 2018 nel ricordo di David Bowie : video di Lettera dal duca : Lettera dal duca è il brano presentato dai Decibel al Festival di Sanremo 2018, quarant'anni dopo la loro ultima partecipazione con Contessa. La band capitanata da Enrico Ruggeri celebra la sua reunion in occasione della prestigiosa kermesse canora con una canzone che rappresenta un omaggio al duca bianco, il grande artista inglese David Bowie, grazie ad un testo scritto da Diego Calvetti, Massimiliano Pelan, Veronica Scopelliti e Fabio De ...

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Eterno» di Giovanni Caccamo : Giovanni Caccamo Giovanni Caccamo canta l’amore, in perfetta tradizione sanremese. Al Festival di Sanremo 2018, l’artista siciliano gareggerà con il brano Eterno, vortice di buoni sentimenti che unisce e travolge due innamorati per sempre. “Prendimi la mano scappiamo via lontano, In un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia” si legge nel testo, di cui Caccamo è anche autore. Testi Sanremo 2018: Eterno – ...

L’importanza dei legami secondo Noemi al Festival di Sanremo 2018 : video in Non smettere mai di cercarmi : A distanza di due anni dall’ultima partecipazione, Noemi ci riprova e torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Non smettere mai di cercarmi presentato per la prima volta, questa sera, sul palco della prestigiosa kermesse canora. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice romana in collaborazione con Massimiliano Pelan, Diego Calvetti e Fabio De Martino, anticipa il nuovo progetto discografico dal titolo La Luna, la cui uscita è ...

Sanremo 2018 Diretta : la prima serata minuto per minuto Video : Tutto pronto per il debutto di Claudio Baglioni a Sanremo 2018 [Video]. La Diretta del Festival di Sanremo può essere ta su Rai Uno e sul sito ufficiale della Rai a partire dalle ore 20:30 di martedì 6 febbraio 2018. Sul palco del Teatro Ariston sta per debuttare il trio composto dal conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni e dai co-conduttori Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Diretta Sanremo 2018 prima serata 6 febbraio, ...