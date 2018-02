Sanremo 2018 Gianni Morandi ospite con Tommaso Paradiso VIDEO

Video di Passame er sale di Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 tra dialetto romano e amore maturo : Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 presenta Passame er sale, brano in dialetto romanesco, per il quale è già stato insignito del prestigioso Premio Lunezia. Il vertice del Festival della Luna, composto da Paolo Talanca, Stefano De Martino e Loredana D’Anghera ha motivato così la sua decisione: “Per quell’artistico senso di riscatto nei confronti della Canzone Romana, densa di gloria e di seminali personalità, che per la prima volta ...

Prima serata del Festival di SANREMO 2018, oggi 6 febbraio: Cantanti big e canzoni in gara. Apre Annalisa, THe Kolors terzi, Ermal Meta e Fabrizio Moro sesti, la scaletta.

Dopo lo scioglimento dei Pooh, l'ex bassista Red Canzia esordirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo da solita con "Ognuno ha il suo racconto", un brano dalle sonorità rock

Dopo aver affiancato Pippo Baudo nel 2007, Michelle Hunziker torna al Festival di Sanremo per condurre insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Fiorello mattatore a Sanremo 2018: partenza con tanto di "invasore" sul palco come ai tempi di Pippo Baudio. Poi il medley con Morandi cantato sulle arie di Baglioni

Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto (video) ritorna alla sua anima rock : Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto, brano che ha scritto in collaborazione con Miky Porru. L'ex bassista dei Pooh non ha mai nascosto la sua vena rock, che qui emerge in tutta la sua forza. Il Festival di Sanremo è tornato a essere il palco dei Pooh, con Riccardo Fogli e Roby Facchinetti che partecipano in duetto con il brano scritto da Pacifico in Il segreto del tempo. La voce è rimasta quella dei grandi successi ...

Video di Giovanni Caccamo a Sanremo 2018 presenta Eterno - l’amore come antidoto contro la negatività : Terza partecipazione al Festival di Sanremo per Giovanni Caccamo che, in occasione della prima serata trasmessa in diretta oggi, martedì 6 febbraio, ha presentato il brano Eterno, con testo scritto a quattro mani dallo stesso artista in collaborazione con Cheope, già autore di altri importanti successi sanremesi. Dopo la vittoria conquistata nel 2015 nella sezione delle Nuove Proposte con la sua Ritornerò da te, e il terzo posto ottenuto ...

Alla sua terza partecipazione alla kermesse sanremese col brano "Eterno", il cantautore siciliano Giovanni Caccamo è dato tra i possibili favoriti per la vittoria finale nella categoria Big

Elio e le storie tese porteranno il brano "Arrivedorci" a Sanremo 2018, il loro ultimo singolo ma anche un modo di salutare dopo una onorata e fortunata carriera: video e interviste

Sanremo 2018, Classifica Cantanti big della Prima serata: stasera saranno comunicati quali Cantanti faranno parte delle tre fasce: bassa medio e alta Classifica. Chi sarà il vincitore?

Video di Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 con Arrivedorci salutano in coro con la mano sul cuore : Una reunion inaspettata quello di Elio e Le Storie Tese a Sanremo 2018 che, in occasione della prima serata dell'edizione numero 68 - trasmessa in diretta questa sera su Rai 1 – hanno presentato la loro Arrivedorci. L’addio alle scene musicali della band di Stefano Belisari era già stato annunciato da diversi mesi e il concerto tenuto lo scorso 19 dicembre al Mediolanum Forum di Assago rappresentava una sorta di festa finale, definitiva, con ...

Sanremo 2018. I look beauty : Non solo musica, al Festival di Sanremo anche la bellezza è da sempre protagonista, così come pure i look di presentatori e ospiti. La prima serata, che ha visto l’esibizione dei dieci big in gara, si è aperta con la simpatia di Michelle Hunziker, che dietro le quinte aveva tenuto i fan con il fiato sospeso pubblicando un video in cui mostrava un paio di forbici che scorrevano sui capelli ...

Sanremo 2018 - l'Ariston impazzisce per la ballerina de Lo Stato Sociale : Lo Stato Sociale fa ballare l'Ariston ma a rubare la scena sono i due ballerini che hanno accompagnato l'esibizione...

Sanremo2018 - Michelle Hunziker in nero con decolleté da urlo - dichiarazione d'amore al marito Tomaso : 'Ci vorrebbe una svizzera', scherza Favino. E che svizzera: Michelle Hunziker è bellissima e spigliata sul palco dell'Ariston, fasciata in un abito di velluto Armani Privé dalla scollatura ...