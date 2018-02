Sanremo 2018 Fiorello ospite della prima serata VIDEO

La reunion dei Decibel a Sanremo 2018 nel ricordo di David Bowie : video di Lettera dal duca : Lettera dal duca è il brano presentato dai Decibel al Festival di Sanremo 2018, quarant'anni dopo la loro ultima partecipazione con Contessa. La band capitanata da Enrico Ruggeri celebra la sua reunion in occasione della prestigiosa kermesse canora con una canzone che rappresenta un omaggio al duca bianco, il grande artista inglese David Bowie, grazie ad un testo scritto da Diego Calvetti, Massimiliano Pelan, Veronica Scopelliti e Fabio De ...

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Eterno» di Giovanni Caccamo : Giovanni Caccamo Giovanni Caccamo canta l’amore, in perfetta tradizione sanremese. Al Festival di Sanremo 2018, l’artista siciliano gareggerà con il brano Eterno, vortice di buoni sentimenti che unisce e travolge due innamorati per sempre. “Prendimi la mano scappiamo via lontano, In un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia” si legge nel testo, di cui Caccamo è anche autore. Testi Sanremo 2018: Eterno – ...

L’importanza dei legami secondo Noemi al Festival di Sanremo 2018 : video in Non smettere mai di cercarmi : A distanza di due anni dall’ultima partecipazione, Noemi ci riprova e torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Non smettere mai di cercarmi presentato per la prima volta, questa sera, sul palco della prestigiosa kermesse canora. Il brano, scritto dalla stessa cantautrice romana in collaborazione con Massimiliano Pelan, Diego Calvetti e Fabio De Martino, anticipa il nuovo progetto discografico dal titolo La Luna, la cui uscita è ...

Sanremo 2018 Diretta : la prima serata minuto per minuto Video : Tutto pronto per il debutto di Claudio Baglioni a Sanremo 2018 [Video]. La Diretta del Festival di Sanremo può essere ta su Rai Uno e sul sito ufficiale della Rai a partire dalle ore 20:30 di martedì 6 febbraio 2018. Sul palco del Teatro Ariston sta per debuttare il trio composto dal conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni e dai co-conduttori Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Diretta Sanremo 2018 prima serata 6 febbraio, ...

Lo Stato Sociale/ Con "Una vita in vacanza" musica - energia e... "una vecchia" scatenata (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo Stato Sociale porterà il brano "Una vita in vacanza". La band indei ha un sound riconoscibile ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:02:00 GMT)

Noemi/ Video - "Non smettere mai di cercarmi" : con grinta vuole prendersi l'Ariston (Sanremo 2018) : Con il brano "Non smettere di cercarmi", Noemi torna per la quinta volta al Festival di Sanremo: sul palco dell'Ariston, l'artista romana duetterà con Paola Turci: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:58:00 GMT)

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Senza appartenere» di Nina Zilli : Nina Zilli Un inno alla femminilità, alle diverse e molteplici sfaccettature dell’essere donna: è questo l’argomento principale di Senza appartenere, il brano con cui Nina Zilli si presenta al pubblico del Festival di Sanremo 2018. Fiera, indipendente e a tratti arrabbiata con la vita, la donna cantata dalla Zilli affronta a testa alta i suoi timori, non si lascia sopraffare dagli stessi e, anzi, è in grado di “volare mentre il ...

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli/ Video - 'Il segreto del tempo' : "Brano in perfetto stile Pooh"(Sanremo 2018) : Con "Il segreto del tempo", Roby Facchinetti e Riccardo Fogli debuttano al Festival di Sanremo 2018, brano tutto da scoprire e che farà la felicità dei fan dei Pooh: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:53:00 GMT)

Pierfrancesco Favino/ Nel suo medley un brano di Eros Ramazzotti - ma Michelle Hunziker... (Sanremo 2018) : L'attore romano Pierfrancesco Favino condurrà, paer la prima volta, il 68esimo Festival di Sanremo al fianco di Claudio Baglioni e Michelle Hunziker.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:43:00 GMT)

Sanremo2018 - Fiorello mattatore : standing ovation per il duetto con Baglioni : È partito con un imprevisto il 68esimo Festival di Sanremo, cominciato subito con un "blitz". L'apertura è stata affidata a Fiorello, che è però subito stato...

Il segreto del tempo secondo Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 (video) : il ritorno dopo i Pooh : Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo 2018 svelano Il segreto del tempo. Il brano di Pacifico segna il ritorno all'Ariston di due dei 5 Pooh che hanno detto stop alla carriera del gruppo il 30 dicembre 2016 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. I due artisti sono quindi tornati per una carriera da solisti e con un brano che rende giustizia alle loro caratteristiche vocali, in particolare sul fronte Roby Facchinetti che sembra ...

Sanremo 2018 - il look di Michelle Hunziker della prima serata : Gli occhi degli amanti della parte più glamour del Festival di Sanremo si sono spalancati davanti a Michelle Hunziker, prima e unica donna dell’Ariston che affianca Claudio Baglioni e...

68° Festival di Sanremo – Prima serata del 06/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...