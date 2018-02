Sanremo 2018 | classifica prima serata Big giuria demoscopica | ecco i cantanti preferiti

Sanremo 2018 - la formula di Baglioni funziona - equilibrio tra musica e spettacolo - il commento : Baglioni aveva detto: via i siparietti troppo televisivi , le cose tipo "la famiglia più numerosa", "il nano più alto del mondo", etc, , dentro molto varietà classico: avere fuoriclasse come Fiorello ...

CLASSIFICA FESTIVAL DI Sanremo 2018 - CANTANTI BIG/ Prima serata : Pooh tra gli ultimi - Max Gazzè tra i primi : SANREMO 2018, CLASSIFICA CANTANTI big della Prima serata: stasera saranno comunicati quali CANTANTI faranno parte delle tre fasce: bassa medio e alta CLASSIFICA. Chi sarà il vincitore?(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Sanremo 2018 / Cantanti big e scaletta - diretta : classifica della giuria demoscopica (Prima serata) : Prima serata del Festival di SANREMO 2018, oggi 6 febbraio: Cantanti big e canzoni in gara. Apre Annalisa, THe Kolors terzi, Ermal Meta e Fabrizio Moro sesti, la scaletta.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:54:00 GMT)

Renzo Rubino / Video - "Custodire" : applausi in sala - ma il pubblico sui social si divide! (Sanremo 2018) : Renzo Rubino torna al Festival di Sanremo, a 4 anni dall’ultima esibizione, per presentare il brano “Custodire”, prodotto da Giuliano Sangiorgi.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:54:00 GMT)

ABITI Sanremo 2018 / Vestiti e stilisti prima serata : la Hunziker in pizzo e argento - Nina Zilli in bianco! : Festival di SANREMO 2018, come si vestiranno i conduttori, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli ABITI delle serate.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:49:00 GMT)

Sanremo 2018 : il Festival di Baglioni - con le star tv Hunziker e Fiorello : Sanremo 2018: Claudio Baglioni debutta a latere Il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni? E’ fatto con le star tv Michelle Hunziker e Rosario Fiorello. Non ci credete? Beh, a farsi notare già dai minuti iniziali della prima serata sono stati di sicuro anche la presentatrice Mediaset e lo showman siciliano. Sin dall’inizio della prima puntata, infatti, è sembrato che Baglioni volesse restare per così dire un po’ a latere, ...

Video di Renzo Rubino a Sanremo 2018 con Custodire - la sua dedica ai genitori : La terza partecipazione di Renzo Rubino a Sanremo 2018 potrebbe rivelarsi la volta giusta: il brano scelto dal cantautore pugliese per la 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana è Custodire, una dedica speciale che l'artista rivolge ai genitori. Dopo l’esperienza del 2013 nella sezione delle Nuove Proposte e quella del 2014 con i Campioni – entrambe concluse ai piedi del podio con un terzo posto -, il giovane cantante pugliese è ...

Il video del romantico ritorno de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 prima del nuovo tour : Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 sanciscono la reunion del gruppo con il brano romantico Così Sbagliato. La band di Francesco Sarcina infatti si era presa un periodo di pausa dalle scene, quando nel 2013 i singoli membri de Le Vibrazioni avevano deciso di proseguire ognuno la propria carriera in modo indipendente. In occasione del 15esimo compleanno della loro storica hit Dedicato a te, la band ha annunciato il suo ritorno dal ...

Sanremo 2018 : chi è la «nonna che balla» con Lo Stato Sociale? : «Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza», canta Lo Stato Sociale sul ritornello di Una vita in vacanza. E sul palco di Sanremo spunta una signora con l’abito lungo con le paillettes e i capelli bianchi. Invasione di campo di una spettatrice? No, una ballerina che si esibisce in una salsa acrobatica, in un crescendo di difficoltà tecniche. Ma chi è? Inglese, si chiama Paddy Jones, compirà 84 anni a luglio, ...

Sanremo 2018 - il ciuffo di Stash è il guizzo dell’Ariston : Musica e ciuffo sono un’accoppiata vincente. E tra tutte le chiome bianche della prima serata del Festival di Sanremo 2018 (ci scusino il «dittatore» Claudio Baglioni, Riccardo Fogli e i Decibel tra gli altri), quello di Stash e dei componenti della sua band, The Kolors, ha reso il palco dell’Ariston un po’ più frizzante. LEGGI ANCHEI look beauty del Festival di Sanremo 2018 Del resto se la materia prima c’è, i capelli, perché non renderla ...

Sanremo 2018 - le pagelle della prima serata : Fiorello 10 - a lui si può solo fare una dichiarazione d’amore : Fiorello 10 A lui si può solo fare una dichiarazione d’amore. E’ intelligente, divertente senza essere mai banale. Generosissimo con Baglioni e con la Rai: ha regalato due pezzi magistrali di televisione, nemmeno l’incursione iniziale è riuscita a disturbarlo. Un principe. L’unico 10 che abbiamo mai dato, in otto edizioni del Festival (da che esiste il Fatto): il suo medley, sbagliato come il negroni, è un capolavoro di bravura. Scherzando aveva ...

LO STATO SOCIALE/ "Una vita in vacanza" nuovo tomentone? La "vecchia" ballerina protagonista! (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo STATO SOCIALE porterà il brano "Una vita in vacanza". La band indei ha un sound riconoscibile ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni: video e interviste(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:31:00 GMT)

Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino cantano a Sanremo 2018 - da Mina ai successi del Festival (video) : Il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni aveva promesso che questa edizione 2018 del Festival di Sanremo sarebbe stata molto più votata alla musica che alla televisione, e così è stato: anche i co-conduttori Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno dato prova delle loro doti canore già nel corso della serata di apertura del 6 febbraio. Introdotto da Baglioni, Piefrancesco Favino ha spiegato di aver avuto dal direttore ...

Sanremo 2018 : uomo sale sul palco e interrompe Fiorello Video : Ha preso ufficialmente il via l'edizione 2018 del tradizionale appuntamento canoro di Sanremo [Video], quest'anno condotta dal cantautore Claudio Baglioni insieme all'affascinante Michelle Hunziker e all'attore Pierfrancesco Favino. L'evento, caratterizzato come in ogni riproposizione dalle polemiche legate al cachet dei presentatori è iniziato al termine di una lunga attesa che ha visto l'apertura della serata affidata all'artista e cantante ...