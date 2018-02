Sanremo 2018 | chi è la «nonna che balla» con Lo Stato Sociale?

Sanremo 2018 : il Festival di Baglioni - con le star tv Hunziker e Fiorello : Sanremo 2018: Claudio Baglioni debutta a latere Il Festival di Sanremo di Claudio Baglioni? E’ fatto con le star tv Michelle Hunziker e Rosario Fiorello. Non ci credete? Beh, a farsi notare già dai minuti iniziali della prima serata sono stati di sicuro anche la presentatrice Mediaset e lo showman siciliano. Sin dall’inizio della prima puntata, infatti, è sembrato che Baglioni volesse restare per così dire un po’ a latere, ...

Video di Renzo Rubino a Sanremo 2018 con Custodire - la sua dedica ai genitori : La terza partecipazione di Renzo Rubino a Sanremo 2018 potrebbe rivelarsi la volta giusta: il brano scelto dal cantautore pugliese per la 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana è Custodire, una dedica speciale che l'artista rivolge ai genitori. Dopo l’esperienza del 2013 nella sezione delle Nuove Proposte e quella del 2014 con i Campioni – entrambe concluse ai piedi del podio con un terzo posto -, il giovane cantante pugliese è ...

Il video del romantico ritorno de Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 prima del nuovo tour : Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 sanciscono la reunion del gruppo con il brano romantico Così Sbagliato. La band di Francesco Sarcina infatti si era presa un periodo di pausa dalle scene, quando nel 2013 i singoli membri de Le Vibrazioni avevano deciso di proseguire ognuno la propria carriera in modo indipendente. In occasione del 15esimo compleanno della loro storica hit Dedicato a te, la band ha annunciato il suo ritorno dal ...

Sanremo 2018 - il ciuffo di Stash è il guizzo dell’Ariston : Musica e ciuffo sono un’accoppiata vincente. E tra tutte le chiome bianche della prima serata del Festival di Sanremo 2018 (ci scusino il «dittatore» Claudio Baglioni, Riccardo Fogli e i Decibel tra gli altri), quello di Stash e dei componenti della sua band, The Kolors, ha reso il palco dell’Ariston un po’ più frizzante. LEGGI ANCHEI look beauty del Festival di Sanremo 2018 Del resto se la materia prima c’è, i capelli, perché non renderla ...

Sanremo 2018 - le pagelle della prima serata : Fiorello 10 - a lui si può solo fare una dichiarazione d’amore : Fiorello 10 A lui si può solo fare una dichiarazione d’amore. E’ intelligente, divertente senza essere mai banale. Generosissimo con Baglioni e con la Rai: ha regalato due pezzi magistrali di televisione, nemmeno l’incursione iniziale è riuscita a disturbarlo. Un principe. L’unico 10 che abbiamo mai dato, in otto edizioni del Festival (da che esiste il Fatto): il suo medley, sbagliato come il negroni, è un capolavoro di bravura. Scherzando aveva ...

LO STATO SOCIALE/ "Una vita in vacanza" nuovo tomentone? La "vecchia" ballerina protagonista! (Sanremo 2018) : Al Festival di Sanremo 2018, Lo STATO SOCIALE porterà il brano "Una vita in vacanza". La band indei ha un sound riconoscibile ed è una delle rivelazioni degli ultimi anni: video e interviste

Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino cantano a Sanremo 2018 - da Mina ai successi del Festival (video) : Il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni aveva promesso che questa edizione 2018 del Festival di Sanremo sarebbe stata molto più votata alla musica che alla televisione, e così è stato: anche i co-conduttori Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno dato prova delle loro doti canore già nel corso della serata di apertura del 6 febbraio. Introdotto da Baglioni, Piefrancesco Favino ha spiegato di aver avuto dal direttore ...

Sanremo 2018 : uomo sale sul palco e interrompe Fiorello Video : Ha preso ufficialmente il via l'edizione 2018 del tradizionale appuntamento canoro di Sanremo [Video], quest'anno condotta dal cantautore Claudio Baglioni insieme all'affascinante Michelle Hunziker e all'attore Pierfrancesco Favino. L'evento, caratterizzato come in ogni riproposizione dalle polemiche legate al cachet dei presentatori è iniziato al termine di una lunga attesa che ha visto l'apertura della serata affidata all'artista e cantante ...

Nina Zilli / Video - "Senza appartenere" : un fiore fra i capelli contro la violenza sulle donne (Sanremo 2018) : Nina Zilli salirà sul palco di Sanremo 2018 presentando il brano "Senza appartenere", una canzone che l'artista piacentina dedica a tutte le donne del mondo; Video e interviste

Video di Gianni Morandi a Sanremo 2018 con Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti in Una vita che ti sogno : Già veterano del Festival tra partecipazioni in gara e conduzioni, Gianni Morandi a Sanremo 2018 è arrivato con un amico al seguito: il cantautore di Monghidoro ha voluto con sé sul palco un giovane cantautore al suo esordio, Tommaso Paradiso. Voce dei Thegiornalisti, nonché autore di una miriade di testi per una miriade di artisti più o meno in vista nel panorama musicale italiano, Paradiso ha fatto il suo debutto sul palco dell'Ariston tra ...

Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 contro la violenza sulle donne : video in Senza appartenere : Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 ha presentato la sua Senza appartenere in occasione della prima serata trasmessa in diretta su Rai 1 oggi, martedì 6 febbraio. La cantautrice piacentina, a distanza di tre anni dalla sua ultima partecipazione alla competizione canora, torna all’Ariston con un brano che tratta un tema più attuale che mai come quello della violenza sulle donne. “Voglio cantare la bellezza dell’esSenza femminile, fatta di ...

Video di Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 con Adesso - riflessione sull’importanza di vivere il momento : Diodato e Roy Paci a Sanremo 2018 propongono un brano molto originale. Adesso è stata scritta dal cantautore di Aosta (a cui è stato attribuito un flirt mai confermato con la bella Levante, cantante e giudice dell’ultima edizione di X Factor). Fin dalla composizione del brano Antonio Diodato ha subito immaginato una forte presenza di strumenti a fiato, motivo per cui ha immediatamente desiderato coinvolgere il bravissimo trombettista Roy Paci. I ...

Sanremo 2018 e la politica : sotto elezioni Fiorello e il Festival piace ai leader. Twittano Renzi - Di Maio e anche Grasso : Il mondo della politica lo segue eccome il Festival di Sanremo, specie in questa fase pre-elezioni e specie quando in scena c'è un ciclone che si chiama Fiorello, il quale stasera non ha mancato di prenderla di mira la politica stessa. E le reazioni a mezzo social non si sono fatte attendere. Il segretario del Pd Matteo Renzi per esempio ha twittato che Fiorello "ha già vinto lui. #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero ...

Diodato e Roy Paci/ Video - ''Adesso'' : il pubblico apprezza il significato profondo del brano (Sanremo 2018) : Diodato e Roy Paci portano il brano ''Adesso'' al Festival di Sanremo 2018. C'è grande attesa per questa coppia ben assortita, pronta a stupire sul palco dell'Ariston: Video e interviste