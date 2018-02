Sanremo 2018 | canzoni | il testo di «Eterno» di Giovanni Caccamo

davidemaggio

: Rivedi tutta l’esibizione di @NaliOfficial su @RaiPlay ? - SanremoRai : Rivedi tutta l’esibizione di @NaliOfficial su @RaiPlay ? -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018)canta l’amore, in perfetta tradizione sanremese. Al Festival di, l’artista siciliano gareggerà con il brano, vortice di buoni sentimenti che unisce e travolge due innamorati per sempre. “Prendimi la mano scappiamo via lontano, In un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia” si legge nel, di cuiè anche autore. Testidi G.– Cheope – G.Ed. Sugarmusic/Universal Music Italia – Milano Sento che in questo momento Qualcosa di strano, qualcosa diMi tiene la mano E tutte le pagine di questa vita Le ho tra le dita Prendimi la mano scappiamo via lontano In un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia Chiusi dentro di noi, insieme io e te per sempre Senza volere niente, a parte questo nostro naufragare e ...