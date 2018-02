Sanremo 2018 Cantanti big e scaletta | diretta | gag Baglioni-Morandi e omaggio a Bacalov

Video del duetto di Gianni Morandi e Claudio Baglioni a Sanremo 2018 - l’omaggio a Luis Bacalov in Se non avessi più te : L'esibizione in duetto di Gianni Morandi e Claudio Baglioni a Sanremo 2018, come promesso, è stata un omaggio a Luis Bacalov. Dopo averlo condotto per due edizioni consecutive nel 2011 e 2012, il ritorno di Gianni Morandi a Sanremo 2018 è stato connotato dall'amicizia con Claudio Baglioni: i due sono reduci dal progetto Capitani Coraggiosi, che tra il 2015 e il 2016 li ha visti protagonisti in giro per l'Italia con un gran numero di ...

Anna Dan - moglie di Gianni Morandi/ Emozione a Sanremo 2018 ma prima... uno scatto! : Anna Dan: la moglie di Gianni Morandi è sempre più popolare sui social. In occasione dell'esibizione del marito a Sanremo 2018, seguirà il marito all'Ariston? Sui social nessun indizio...(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 00:03:00 GMT)

Sanremo 2018, Rosa Trio dopo l'annuncio di Michelle Hunziker diventa una star dei social: migliaia gli utenti che la seguono su Instagram Il profilo Instagram di Rosa Trio, la signora intervistata da Michelle Hunziker durante la prima puntata di Sanremo 2018, è stato preso d'assalto dagli utenti stasera. In poche ore i suoi followers sono […]

Sanremo 2018 - Paddy Jones balla a 83 anni e lascia tutti a bocca aperta : "Quest'anno Sanremo lo vince lei. La vecchia che balla è come la scimmia di Gabbani" : Dopo la scimmia di Gabbani, che aveva monopolizzato l'attenzione dell'Ariston nel 2017, il Festival di Sanremo del 2018 ha già il suo mito: è Paddy Jones, la ballerina 83enne che ha accompagnato l'esibizione della band Lo Stato Sociale con una performance scatenata e difficile da sostenere per qualsiasi danzatrice, figuriamoci per una donna della sua età. I social hanno decisamente premiato il suo impegno, sentenziando: ...

Biografia minima di Renzo Rubino - tra i concorrenti di Sanremo 2018 : È alla sua terza partecipazione, e porta la canzone "Custodire" The post Biografia minima di Renzo Rubino, tra i concorrenti di Sanremo 2018 appeared first on Il Post.

Sanremo 2018 - canzoni : il testo di «Il coraggio di ogni giorno» di Enzo Avitabile con Peppe Servillo : Peppe Servillo ed Enzo Avitabile “Un inno alla vita per i ’signor nessuno’ che hanno il coraggio di essere qualcuno”: con queste parole il sassofonista e cantautore Enzo Avitabile descrive Il coraggio di ogni giorno, brano con cui l’artista partenopeo affronta, accanto al cantante e attore Peppe Servillo, il suo primo Sanremo. Melodie arabeggianti e versi ben cadenzati per una canzone che vuol essere un omaggio alle ...

Abiti Sanremo 2018/ Vestiti e stilisti prima serata : la Hunziker lascia il nero di Armani e sfoggia l'argento : Festival di Sanremo 2018, come si vestiranno i conduttori, le cantanti in gara e le ospiti famose? Scopriamo tutti gli stiliti e gli Abiti delle serate.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:50:00 GMT)

Luca Barbarossa/ Video - "Passame er sale" : Michelle Hunziker ricorda i suoi successi sanremesi (Sanremo 2018) : Il cantautore Luca Barbarossa torna per l'ottava volta al Festival di Sanremo 2018 col brano "Passame er sale", col quale riporta in auge il dialetto romanesco: Video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:49:00 GMT)

Sanremo 2018 Gianni Morandi ospite con Tommaso Paradiso VIDEO : Sanremo 2018 Gianni Morandi Tommaso Paradiso. Grande ospite musicale di martedì 6 febbraio è stato l’artista bolognese che si è esibito insieme al frontman dei Thegiornalisti. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo2018 Sanremo 2018 Gianni Morandi ospite con Tommaso Paradiso Si tratta di una reunion dei Capitani Coraggiosi per Gianni Morandi e il direttore artistico del Festival Claudio Baglioni. I due infatti lo scorso anno hanno emozionato ...

Video di Passame er sale di Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 tra dialetto romano e amore maturo : Luca Barbarossa al Festival di Sanremo 2018 presenta Passame er sale, brano in dialetto romanesco, per il quale è già stato insignito del prestigioso Premio Lunezia. Il vertice del Festival della Luna, composto da Paolo Talanca, Stefano De Martino e Loredana D’Anghera ha motivato così la sua decisione: “Per quell’artistico senso di riscatto nei confronti della Canzone Romana, densa di gloria e di seminali personalità, che per la prima volta ...

Sanremo 2018 / Cantanti big e scaletta - diretta : Hunziker e l’appello in difesa delle donne (Prima serata) : Prima serata del Festival di SANREMO 2018, oggi 6 febbraio: Cantanti big e canzoni in gara. Apre Annalisa, THe Kolors terzi, Ermal Meta e Fabrizio Moro sesti, la scaletta.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:39:00 GMT)

Red Canzian/ Video - "Ognuno ha il suo racconto" : il brano conquista il pubblico dell'Ariston (Sanremo 2018) : Dopo lo scioglimento dei Pooh, l'ex bassista Red Canzia esordirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo da solita con "Ognuno ha il suo racconto", un brano dalle sonorità rock(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:38:00 GMT)

Michelle Hunziker/ Claudio Baglioni la riporta al Festival : è lei la vera star dell'Ariston? (Sanremo 2018) : Dopo aver affiancato Pippo Baudo nel 2007, Michelle Hunziker torna al Festival di Sanremo per condurre insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:36:00 GMT)

Fiorello - invasione sul palco a Sanremo 2018/ Video - "E' ora di risolvere i problemi della gente" : Fiorello mattatore a Sanremo 2018: partenza con tanto di "invasore" sul palco come ai tempi di Pippo Baudio. Poi il medley con Morandi cantato sulle arie di Baglioni(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 23:36:00 GMT)