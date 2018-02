Sanremo 2018 | Baglioni canta l’inno degli alpini | “Poi conosco anche la vacca e il mulo…”

Tiziano Ferro promuove Nina Zilli a Sanremo 2018 : “Era ora che le donne cantassero per le donne” : Tiziano Ferro promuove Nina Zilli a Sanremo 2018 e questo è già tutto dire. La cantante è stata ospite in diretta a Real Time con Enzo Miccio e Manola in "Enzo a Sanremo" dove il vero tema è il look e non si poteva non parlare proprio della meglio vestita e super promossa, ovvero Nina Zilli. Veejay, conduttrice e giudice di Italia's got Talent, la cantante adesso è pronta per conquistare la gloria salendo sul podio di questo Festival di ...

ANALISI/ Video - testo di “Come stai” canzone di Giulia Casieri (Nuove Proposte - Sanremo 2018) : testo di “Come stai”, ANALISI della canzone di Giulia Casieri tra le Nuove Proposte a Sanremo 2018. I temi del brano: rapporti e superficialità. Il Video della canzone.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:30:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Stiamo tutti bene” canzone di Mirkoeilcane (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Stiamo tutti bene”, ANALISI della canzone di Mirkoeilcane tra le Nuove proposte a Sanremo 2018. I temi del brano: bambini e migranti. Il Video della canzone.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:20:00 GMT)

Sanremo 2018/ Cantanti big e giovani - scaletta e diretta seconda serata : Le Vibrazioni aprono la gara : Sanremo 2018, Cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:15:00 GMT)

Antonio Ricci contro Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018 : dall’accoccolamento al lavoro di Michelle Hunziker - capitolo chiuso? : Nuova conferenza stampa e altro giro di giostra: Antonio Ricci contro Baglioni e Fiorello a Sanremo 2018? I giornalisti presenti in sala stampa non possono far altro che tornare su una delle polemiche più agguerrite degli ultimi anni ma ancora una volta tocca a Michelle Hunziker salvare capra e cavoli rispondendo: "Non me la sento di parlare di questo: ho sentito Ricci si è congratulato, mi ha fatto gli auguri e mi ha detto che il Festival gli ...

Sanremo 2018 - il Festival dei meme : Michelle Hunziker, Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Questa la formazione schierata sul palco del 68° Festival di Sanremo pronto come ogni anno ad animare lo storico Ariston con musica, abiti da sogno e polemiche. E se nei primi giorni dell’edizione dello scorso anno non si è fatto altro che parlare dell’assenza di Vessicchio, il Festival di Sanremo 2018 ha eletto a grande protagonista il conduttore Claudio Baglioni. O ...

ANALISI/ Video - testo di “Specchi rotti” canzone di Alice Caioli (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Specchi rotti”, ANALISI della canzone di Alice Caioli tra le Nuove proposte a Sanremo 2018. I temi del brano: rapporto padre-figlia. Il Video della canzone(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:10:00 GMT)

Vincitore Sanremo 2018 - duo Moto-Meta ancora favorito - band in seconda posizione : Anche quest’anno al Festival di Sanremo 2018 comincia il toto Vincitore. Ieri sera, durante la prima serata del Festival, abbiamo potuto ascoltare finalmente tutti i brani dei big in gara. Molti i brani che hanno colpito il pubblico. Tra i tanti ‘Non mi avete fatto niente’ di Fabrizio Moro ed Ermal Meta, ‘ Almeno pensami’ di Ron, ‘La leggenda di Cristalda e Pizzomunno’ di Max Gazzè, ‘Il mondo prima di te’ di Annalisa Scarrone e tanti altri. In ...

Festival di Sanremo 2018 - scaletta seconda serata : cantanti e ospiti : Sanremo 2018, scaletta seconda serata: cantanti Giovani in gara stasera La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2018, contenente la lista con l’ordine di uscita sul palco dei cantanti in gara stasera, mercoledì 7 febbraio 2018, è stata ufficialmente resa nota questa mattina nel corso di una nuova conferenza stampa. Stasera, nel primo blocco in access prime time, fascia oraria che va dalle ore 20.40 alle 21.10 circa, ci ...

Sanremo 2018 PRIMA SERATA/ Viva Claudio Baglioni! Bocciati Max Gazzè - The Kolors e Lo Stato Sociale : Conclusa la PRIMA SERATA con un boom di ascoltatori di SANREMO 2018, qualche riflessione a caldo. Vince Baglioni, presentatore sobrio e mai invadente comne i suoi colleghi del passato(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:00:00 GMT)

ANALISI/ Video - testo di “Il congiuntivo” canzone di Lorenzo Baglioni (Nuove proposte - Sanremo 2018) : testo di “Il congiuntivo”, ANALISI della canzone di Lorenzo Baglioni tra le Nuove proposte di Sanremo 2018. I temi del brano: amore e grammatica. Il Video della canzone.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 15:00:00 GMT)

“Capito come fa i soldi?!”. I guadagni (nascosti) di Claudio Baglioni. Sanremo 2018 : polemica sul “direttore artistico senza portafoglio”. Nei camerini scoppia il chiacchiericcio : “Gli servirà un caveau per conservare tutto” : Il Festival di Sanremo ha aperto i battenti ed è stato un grandissimo successo. Claudio Baglioni è stato consacrato anche in una nuova veste, oltre a quella di cantautore. Affiancato da Michelle Hunziker, Fiorello e Pierferdinando Favino, l’autore romano ha letteralmente fatto il botto. Le premesse sono ottime e comunque andrà questa 68esima edizione della kermesse canore made in Italy, per Claudio Baglioni sarà un affare che arricchirà ...

Virginia Raffaele a Sanremo 2018 per la terza volta al Festival? Aggiornamenti sui comici in conferenza stampa : È ormai diventata una veterana del Festival, dunque l'eventale ritorno di Virginia Raffaele a Sanremo 2018 come super ospite in una delle prossime serate non rappresenterebbe certo una novità. Gira voce ormai da giorni che l'attrice e imitatrice romana possa ritornare sul palco dell'Ariston ancora una volta dopo essere stata indiscussa protagonista delle ultime edizioni: la proposta da parte della direzione della kermesse c'è stata eccome, ...

Sanremo 2018 - i Decibel sono tornati (ma prendono «le distanze») : «Con Lettera dal Duca prendiamo le distanze, rivendichiamo la nostra diversità rispetto agli altri: prendiamo le distanze dal mercato, dal modo di concepire la musica oggi, suonata da strumenti virtuali». I Decibel tornano al Festival dopo 28 anni da Contessa, ma con un certo «distacco». E con una canzone, Lettera dal Duca, che continua la tradizione della band di testi con titoli nobiliari: oltre a Contessa, gli album Vivo da re e Noblesse ...