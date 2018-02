Samsung potrebbe lanciare una nuova fotocamera NX con la CPU del Galaxy S9

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero essere gli ultimi modelli di questa gamma : Pare che Samsung abbia deciso di mandare in pensione la gamma Galaxy S, la cui prima generazione è stata lanciata nel lontano 2010. Ecco tutti i dettagli L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero essere gli ultimi modelli di questa gamma è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nel Regno Unito Samsung Galaxy S9 potrebbe costare 100 sterline più di Galaxy S8 : Stando alle ultime indiscrezioni, l'aumento di prezzo del Samsung Galaxy S9 nel Regno Unito sarà addirittura di 100 sterline rispetto al modello precedente. L'articolo Nel Regno Unito Samsung Galaxy S9 potrebbe costare 100 sterline più di Galaxy S8 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Android 8.0 Oreo potrebbe arrivare a fine febbraio : Stando ad un'indiscrezione proveniente dal Nord Africa,l'update ad Android 8.0 Oreo per i Samsung Galaxy S8 e S8 Plus sarebbe programmato per la fine del mese. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: Android 8.0 Oreo potrebbe arrivare a fine febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy X - ecco come potrebbe essere nuovo dispositivo dell'azienda : Se dovessimo parlare di modelli X per quanto riguarda gli smartphone, il primo nome che un utente amante della tecnologia farebbe è l'iPhone X: merito del successo che il dispositivo ha raggiunto nei primi mesi dal lancio, quando in tre mesi dalla promozione sul mercato ha venduto decine di milioni di dispositivi. Da gennaio però abbiamo assistito ad un'involuzione commerciale, a tal punto che Apple potrebbe terminare la produzione e indirizzare ...

Samsung Galaxy S9 potrebbe disporre di una nuova modalità di sblocco chiamata “Intelligent Scan” : I nuovi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero introdurre una nuova modalità di sblocco. Si tratta di una funzionalità inedita definita Intelligent Scan che dovrebbe accordare il riconoscimento facciale e quello dell'iride per consentire di fruire di un sistema di autenticazione più sicuro. La scoperta proviene dal teardown dell'app Impostazioni dell'ultima beta uscita per il Samsung Galaxy Note 8. L'articolo Samsung Galaxy S9 potrebbe ...

Samsung potrebbe iniziare a vendere i suoi processori Exynos a produttori terzi : Secondo alcune indiscrezioni Samsung sarebbe in procinto di produrre e commercializzare processori per produttori terzi da inserire soprattutto sugli smartphone di gamma media. Questa sarebbe una strategia dell'azienda sudcoreana per espandere la propria influenza sul mercato. Chissà se i SoC Exynos riusciranno a spodestare major come MediaTek, Apple e Qualcomm. L'articolo Samsung potrebbe iniziare a vendere i suoi processori Exynos a ...

Samsung Galaxy S9 avrà una nuova interfaccia utente e potrebbe essere presentato il 26 febbraio : A differenza di quanto ipotizzato finora, Samsung Galaxy S9 potrebbe essere annunciato nel pomeriggio del 26 febbraio. Nel frattempo trapelano alcune anticipazioni in merito a Samsung Experience 9.0 che dovrebbe essere lanciata con i nuovi top di gamma e dovrebbe avere caratteristiche sviluppate appositamente per i due dispositivi. L'articolo Samsung Galaxy S9 avrà una nuova interfaccia utente e potrebbe essere presentato il 26 febbraio è stato ...

La stella di Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l’unica a brillare al MWC 2018 : Quella si Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l'unica stella a brillare al MWC 2018, in programma a fine febbraio a Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'estremo oriente infatti, né LG né Huawei presenteranno il rispettivo top di gamma alla fiera spagnola, per evitare di essere oscurati da Samsung. L'articolo La stella di Samsung Galaxy S9 potrebbe essere l’unica a brillare al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima ...

Il Samsung Galaxy S9 potrebbe essere lanciato con lo slogan “Film Your Story As You Intended” : In attesa della presentazione ufficiale dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, prevista per il Mobile World Congress 2018 di Barcellona, i due smartphone continuano ad essere al centro di indiscrezioni e anticipazioni. Scopriamo insieme una delle ultime della serie L'articolo Il Samsung Galaxy S9 potrebbe essere lanciato con lo slogan “Film Your Story As You Intended” è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Non solo A8 - potrebbe arrivare anche Samsung Galaxy J8 2018 : Oltre al nuovo Galaxy A8 2018, Samsung potrebbe presto svelare al pubblico un nuovo arrivato della serie "J", ossia Samsung Galaxy J8 2018: diamo un'occhiata a quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche del nuovo smartphone. L'articolo Non solo A8, potrebbe arrivare anche Samsung Galaxy J8 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus potrebbero avere prezzi più bassi in Cina rispetto al resto del mondo. L'informazione arriva da Gui Xian, presidente di Samsung Cina. I due device saranno grandi protagonisti del MWC 2018, che inizierà il prossimo 26 febbraio. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in Cina potrebbero costare meno che nel resto del mondo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung potrebbe integrare la fotocamera frontale nel display dei prossimi smartphone : L'ennesimo brevetto depositato da Samsung ci mostra una soluzione con uno schermo che occupa interamente la parte frontale dello smartphone. Per alloggiare i vari sensori, la capsula auricolare e la fotocamera frontale sarebbero previsti dei foi nel display, così come per il lettore di impronte che potrebbe però essere integrato sotto al display. L'articolo Samsung potrebbe integrare la fotocamera frontale nel display dei prossimi smartphone è ...

Perché chi possiede Samsung Galaxy S7 e S7 Edge potrebbe passare al Galaxy S9 : almeno 3 motivi : I possessori della prima ora di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, dopo oramai due anni di onorata carriera del loro top di gamma, potrebbero aver voglia di passare oltre e per molti sarà quasi automatico pensare al Samsung Galaxy S9, atteso tra il 25 e il 26 febbraio al Mobile World Congress e le cui vendite dovrebbero partire già nel mese di marzo. Quali i motivi che potrebbero spingere al doppio salto generazionale? Ce ne sono almeno tre, sia di ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo : Secondo quanto riporta @evleaks, fonte notoriamente affidabile, la commercializzazione di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbe iniziare a metà marzo. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus potrebbero essere in vendita già da metà marzo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.