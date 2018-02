Samsung Galaxy S9 | uscita | prezzi | caratteristiche Come sarà Tutto quello che sappiamo

Samsung Galaxy S9 Plus si mostra anche nella colorazione Coral Blue : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus dovrebbero arrivare anche nella colorazione Coral Blue, come mostrato oggi dal solito @evleaks: la variante è mostrata sul modello più grande, ma visti i precedenti immaginiamo sarà disponibile anche su Galaxy S9 "normale". L'articolo Samsung Galaxy S9 Plus si mostra anche nella colorazione Coral Blue è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy C10 Plus sarebbe passato da AnTuTu con un hardware niente male : Il presunto Samsung Galaxy C10 Plus (SM-C9150) passa da AnTuTu svelando alcune delle sue specifiche tecniche: lo smartphone pare poter contare su caratteristiche davvero niente male, anche se la presenza di Android 7.1.1 Nougat fa storcere un po' il naso.

Elegantissimo il Samsung Galaxy S9 in coral blue (foto) : tutti gli altri colori disponibili : Sull'aspetto del Samsung Galaxy S9 non solo non ci sono più dubbi ma abbiamo ricevuto dai soliti leaker e informatori un numero così cospicuo di dettagli che davvero il prossimo 25 febbraio alla presentazione dell'ammiraglia, Samsung dovrà pure inventarsi qualcosa: giusto per non annoiare il pubblico di esperti e già al corrente di tutto quanto riguarda il design e non solo. In queste ore, il noto Evan Blass, ha aggiunto un nuovo tassello al ...

Occhio al volantino Unieuro con Samsung Galaxy S8 - Honor 9 Lite e P Smart a prezzi interessanti : Ci sono diversi spunti interessanti sui quali vale la pena soffermarsi in queste ore a proposito del volantino Unieuro. A distanza di un mese dall'ultimo nostro report riguardante una delle grandi catene che operano in Italia (in quel caso vi parlammo di MediaWorld), oggi tocca dunque prendere in esame alcune promozioni che da un lato si concentrano su alcuni intramontabili, come nel caso del Samsung Galaxy S8 e S7, fino ad arrivare a nuove ...

Galaxy S8 Aggiornamento Android 8 Samsung : Samsung rilascia Aggiornamento Android 8 Oreo per Galaxy S8 La data di rilascio di Android 8 per Samsung Galaxy S8 Quando aggiornare Galaxy S8 Android Oreo.

Samsung Galaxy S9 al debutto - anche 'la versione Active' nel 2018? I dettagli Video : Mancano davvero pochi giorni al debutto ufficiale dei nuovi smartphone top di gamma di #Samsung, #Galaxy S9 e S9+ che verranno presentato ufficialmente il prossimo 25 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Ma da Internet arrivano le prime indiscrezioni riguardo al modello, il design e il prezzo. Stando a quanto circola sul web, la prevendita per il nuovo top di gamma sara' il giorno successivo alla presentazione mentre la data ...

Nuove foto svelano il probabile design definitivo di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : Il design di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus "confermato" ancora una volta da nuovi dummy, repliche da esposizione che ricalcano le controparti originali a livello estetico (a eccezione dei materiali). Diamo un'occhiata ad alcune foto che li ritraggono in colorazione nero e oro.

Vodafone offre Samsung Galaxy J3 (2017) a 79 - 99 euro ad alcuni clienti : Vodafone propone ad alcuni suoi clienti l'acquisto di Samsung Galaxy J3 (2017) a soli 79,99 euro: sembra che la promozione sia però riservata solamente a coloro che riceveranno l'SMS da parte dell'operatore, che li invita a recarsi in negozio.

Samsung Galaxy S9 - tutto quello da sapere del nuovo dispositivo : Il 25 febbraio alle ore 18:00 sarà presentato ma oramai abbiamo praticamente tutte le informazioni riguardanti uno degli smartphone più attesi dagli amanti Android: parliamo ovviamente del Samsung Galaxy S9, che sarà lanciato sul mercato probabilmente da metà marzo. L'attesa è notevole per svariati motivi: sicuramente per le funzionalità innovative presenti sul nuovo dispositivo, in particolar modo la fotocamera sarà uno dei punti di forza ...

Da subito Bixby sul Samsung Galaxy S9? Possibile configurazione iniziale con la voce : Fin da subito Bixby a bordo del Samsung Galaxy S9? La notizia del giorno potrebbe proprio essere questa: il produttore asiatico, secondo quanto si legge su 'PhoneArena.com', starebbe pensando di fare riferimento al proprio assistente virtuale per la configurazione iniziale del dispositivo, un aspetto senz'altro secondario, ma che potrebbe velocizzare un po' il procedimento, che appare essere più lungo sui device del brand asiatico che non su ...

Samsung Galaxy Note 8 : ecco i primi screenshot di Android 8.0 Oreo : Grazi e a un utente di XDA possiamo dare uno sguardo all'aspetto di Android 8.0 Oreo su Samsung Galaxy Note 8, grazie alla nuova interfaccia utente Samsung Experience 9.0, la stessa che arriverà presto anche su Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus.

Già online le prime notizie sul Samsung Galaxy S10 : confronto S9 caldo : In tanti probabilmente storceranno il naso nell'imbattersi in una notizia incentrata sul Samsung Galaxy S10, soprattutto perché manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale del nuovo S9, ma certo non potevo ignorare le indiscrezioni riportate oggi da una fonte come AndroidHeadLines, destinata a far discutere molto nei prossimi giorni. Cosa dobbiamo aspettarci il prossimo anno dal produttore coreano? Riepiloghiamo la tesi portata ...

È gia tempo di parlare di Samsung Galaxy S10 e delle tantissime novità che integrerà : Anche se non è ancora stato presentato Samsung Galaxy S9, che non vedrà la luce prima di qualche settimana, iniziano già a circolare i primi rumor relativi al suo successore, che al momento viene indicato come Samsung Galaxy S10. Scopriamo quali potrebbero essere le sue caratteristiche tecniche.

Più decisivo che mai l’aggiornamento di febbraio su Samsung Galaxy S8 e S7 : dettagli : C'è fermento intorno a Samsung Galaxy S8 e S7, questa volta non tanto per l'arrivo dell'aggiornamento Oreo, ma per la pubblicazione da parte del produttore asiatico dei dettagli relativi alla patch di sicurezza di febbraio, decisamente molto corposa e ricca di correzioni. I fix sono in numero piuttosto elevato, specie quelli ad alto e moderato rischio. Il pericolo più significativo corretto da Google era rappresentato dalla possibilità di ...