Salvini vuole il ritorno della leva obbligatoria | Contro razzismo e terrorismo

Tajani : 'Salvini non è contro l'Europa - ma vuole cambiarla' : "Salvini ha espresso una posizione non contraria all'Europa, è critico nei confronti dell'Europa attuale, la sua è una posizione legittima". Lo dice il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ...

Sparatoria Macerata, Salvini a Tgcom24: "La sinistra vuole stranieri-schiavi" Il leader leghista a Tgcom24: "Lavoro perché in Italia ci siano regole, ordine e buon senso"

Laura Boldrini ‘sgozzata’ su Facebook/ Foto e post choc : Salvini - “la sinistra vuole immigrati-schiavi” : “Laura Boldrini sgozzata da un nigeriano”, Foto choc e decapitata su Facebook. Raid Macerata, LeU e Grasso contro il razzismo e la Lega nord. Salvini, "sinistra vuole immigrati schiavi"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 17:50:00 GMT)

Sparatoria Macerata - Salvini : 'La sinistra vuole stranieri-schiavi' : "C'è una sinistra che ha pianificato una sostituzione di popoli perché hanno bisogno di schiavi per lavorare". L'accusa arriva da Matteo Salvini che, intervistato da Tgcom24, commenta così la ...

Elezioni - Boldrini : “Renzi dice che favoriamo le destre? Ci vuole un bel coraggio - io subisco attacchi di Salvini ogni giorno” : “Ci vuol un bel coraggio. ogni giorno subisco gli attacchi della destra e combatto la destra e Salvini sulla mia pelle”. Così Laura Boldrini, a margine dell’iniziativa Futura, replica all’attacco di Matteo Renzi a Leu, citando il caso del suo fantoccio bruciato a Busto Arsizio. “Favorisce la destra chi da sinistra ne subisce il fascino e attua politiche di destra”, come la mancata approvazione dello Ius soli ...

Salvini dice che vuole fare come Trump sui dazi : Milano, 25 gen. (askanews) 'Tutti attaccano Trump sui dazi, gli dicono 'vergognati'. Io voglio fare in Italia la stessa cosa, i dazi si possono mettere'. Così Matteo Salvini, leader della Lega, questa ...

Boldrini vuole sfidare Salvini a casa sua. Lui risponde : "Sarebbe un bel match" : Si profila una sfida Boldrini-Salvini nel collegio Milano 1. Manca ancora l'ufficialità, ma è stata la stessa esponente di LeU a esprimere il desiderio di una sfida con il segretario leghista a Milano. "Dove mi candido? Quando sarà ufficiale si saprà, ormai è questione di giorni", dice Boldrini parlando a Radio 1 'Un giorno da pecora'. Le indiscrezioni dicono a Pesaro contro Minniti o Milano 1 contro Bonino e ...

La flat tax sta spaccando le elezioni politiche e potrebbe davvero rivoluzionare l'Italia: la cosiddetta tassa piatta da applicare ai redditi e alle imprese, per ridurre drasticamente la pressione fiscale, aumentare significativamente la liquidità a disposizione e incrementare consumi e...

Di Maio : “Salvini vuole evasori in galera? Forse vuole risolvere problema leadership visto che Berlusconi è condannato” : “Berlusconi? È un truffatore politico senza alcun dubbio. Dal punto di vista legale, è stato condannato per frode fiscale. E infatti Salvini ieri ha detto di voler la galera per gli evasori fiscali. Forse ha risolto il problema della leadership del centrodestra, perché il primo a dover andare in galera è Berlusconi”. Sono le parole del candidato M5s alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de L’Aria che Tira, su La7. Il deputato ...

Nello studio di Vespa Raffaele Fitto incrocia Matteo Salvini in diretta: c'è il gelo polare. "Siete alleati?" - chiede Vespa. Stiamo ragionando si svincola il leader di Noi con l'Italia. Gli ex Udc sono delusi da Berlusconi: l'accordo non c'è ancora. Cesa alterna una riunione a una marea di chiamate. Ruggeri ritiene che ormai si vada da soli, Raffaele Fitto

Berlusconi vuole Salvini al Viminale. Ma il leghista replica : 'Sarò il premier' : "Se io andassi a palazzo Chigi penso che Salvini possa scegliere, e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare bene al ministero degli Interni". Lo ha detto Silvio Berlusconi a L'Aria ...

Salvini vuole riaprire le 'case chiuse' : Roma, 15 gen. (askanews) Il segretario e candidato premier della Lega rilancia lo storico cavallo di battaglia della Lega della legalizzazione della prostituzione con la riapertura delle case chiuse. '...

Dai vaccini a tasse e lavoro : chi vuole abolire cosa? I proclami di Di Maio - Renzi - Salvini - Berlusconi e Grasso : Meno di due mesi alle elezioni politiche in Italia, previste il 4 marzo. E la campagna elettorale è partita già a pieno regime, con i leader dei vari schieramenti che hanno portato al centro del ...