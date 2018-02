Salvini | la mia totale solidarietà ai giornalisti di Askanews

Salvini : la mia totale solidarietà ai giornalisti : Milano, 7 feb. , askanews, 'Da giornalista ai giornalisti totale solidarietà, anche se con la solidarietà ci si fa evidentemente poco. Spero che gli ultimi giorni di governo diano notizie concrete e ...

Salvini davanti alla sede ex Etruria : risarciremo i risparmiatori azzerati : Arezzo, 1 febbraio 2018 - Matteo Salvini è stato il primo big ad arrivare ad Arezzo per la campagna elettorale che ci accompagnerà fino al voto del 4 marzo. Il leader della Lega è giunto puntualissimo ...

"Salvini agli Interni e Berlusconi all'Economia" - Meloni fa il governo : Per quello che riguarda Berlusconi penso all'Economia o lo Sviluppo economico". Ospite di Rtl 102.5, Giorgia Meloni immagina questi ruoli per i leader della Lega e di Forza Italia in un ipotetico ...

Elezioni - Berlusconi : "Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell'Interno : "Mi sono sempre stancato della politica " sostiene Berlusconi " che non mi piace e non mi è mai piaciuta ma ho sempre sentito in me il dovere di essere in campo perché il nostro Paese nel 1994 non ...

Elezioni - Berlusconi : “Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell’Interno” : “Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a Palazzo Chigi. E’ poco probabile però perché conosco i tempi di Strasburgo“. Lo afferma Silvio Berlusconi a L’aria che tira su La7. “Se io andassi a Palazzo Chigi – ha aggiunto – penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero ...

RIFORMA PENSIONI/ Fornero : neanche Salvini crede in abolizione mia legge (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 17 gennaio. Le parole di Elsa Fornero sull’ipotesi di cancellare la sua legge. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 05:09:00 GMT)

Pensioni - ultimissime novità al 16/01 : Damiano replica a Salvini sulla Fornero Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 16 gennaio 2018 vedono ancora una volta prore il dibattito elettorale sulla legge Fornero. L'ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano PD si è rivolto a Matteo Salvini LN per ricordare gli interventi correttivi gia' compiuti in merito alla rigidita' del sistema e per evidenziare quali sono i nuovi correttivi da attuare tenendo conto della loro fattibilita' e sostenibilita' nel comparto previdenziale [Video]. ...

Lazio : Salvini - Pirozzi è un nome - ha mia stima : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Noi lavoriamo per unire, lo abbiamo fatto in Lombardia e lo vogliamo fare in tutta Italia. Speriamo che nelle prossime ore esca finalmente il nome del candidato per la Regione Lazio". Quello del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi "é uno dei nomi. Lo stimo come uomo e sin

Salvini premier o al Viminale Giorgetti all'economia. Lega - la squadra : Elezioni 4 marzo. La squadra di governo della Lega è praticamente pronta. Mentre i sondaggi danno il Centrodestra sempre più favorito, in Via Bellerio si lavora alla definizione del dopo voto. In primo piano, ovviamente, il segretario Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Riforma pensioni - Damiano contro Salvini sulla legge Fornero Video : Anche in questo 2018 continua a tenere banco e ad alimentare numerose polemiche la Riforma #pensioni. E come al solito, dopo avervi parlato della delusione per quel che concerne l'Opzione Donna [Video], uno degli argomenti più intricati e che maggiormente suscita discussioni tra gli addetti ai lavori è l'ormai famosissima legge Fornero. Proprio in merito si sono scontrati il segretario federale della Lega Nord Matteo #Salvini e il presidente ...

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia riforma delle pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"

Lega - i sondaggi premiano Salvini Con lui più voti che con Maroni Su Affari l'analisi di Pessato (Swg) : Leader della Lega? Meglio Matteo Salvini di Roberto Maroni. Non ci sono dubbi, almeno per Maurizio Pessato, presidente di Swg intervistato da Affaritaliani.it. "In questa fase Salvini rappresenta la Lega e... Segui su Affaritaliani.it