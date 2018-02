Salva l' amico caduto nel lago gelato | ma scivola e cade in acqua Anthony muore a 11 anni

L’uomo è il migliore amico del cane - se il cane lascia la lingua sul tombino per il freddo. Il Salvataggio : Vladivostok, Russia. A causa delle temperature polari, un cane è rimasto con la lingua attaccata ad un tombino. Nel video, rovesciando il famoso detto, L’uomo si dimostrerà il migliore amico del cane. Un passante, impietosito dalla scena verserà dell’acqua calda per sciogliere la morsa gelata e liberare l’animale. Il cane, sia pur provato riuscirà a liberarsi, tra le carezze amorevoli del buon samaritano L'articolo L’uomo è il ...

Maxi tamponamento sulla A26 : un morto e 29 feriti. Miss Italia Salvata dal ritardo di un amico : Vittima un ragazzo di 20 anni, le due persone che viaggiavano con lui sono in gravi condizioni. Rachele Arlanch: "Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia"

Maxi tamponamento sull'A26 - Miss Italia : 'Salva per il ritardo di un amico' : C'era anche Miss Italia, Rachele Arlanch, tra le auto in coda sull'autostrada A26 a causa del Maxi tamponamento che ha causato un morto e diversi feriti. 'Avremmo potuto essere coinvolti nell'...

Mareamico : “Salvare spiagge e boschetti di Eraclea Minoa” : “L’erosione costiera, dopo aver inghiottito metri e metri di spiaggia dorata, continua ad avanzare dentro il boschetto di Eraclea Minoa. Non possiamo assistere a questa lenta agonia: il sindaco di Cattolica deve chiedere lo stato di calamità naturale al Presidente della regione Musumeci“. E’ la denuncia dell’associazione Mareamico di Agrigento che ha divulgato delle foto per documentare l’erosione. “Si ...

I pompieri Salvano dei cavalli da un incendio. "Volete ringraziarci? Aiutate il nostro amico malato di tumore". Il crowdfounding fa 80mila sterline : "Come possiamo ringraziarvi?", hanno chiesto ai vigili del fuoco di Liverpool le circa 4000 persone che nella serata di Capodanno avrebbero dovuto assistere a uno show di cavalli all'Echo Arena nel cui parcheggio un incendio ha distrutto circa 1600 automobili. "Aiutate il nostro amico che sta combattendo contro il cancro", hanno risposto i pompieri, che hanno salvato tutti i presenti compresi gli animali, il cuore dello spettacolo.Così in ...

Celano. Finisce nel canale con l'auto ma non Salva l'amico che muore : Celano. E' stato ritrovato cadavere dentro l'auto finita nel canale. E' ancora incerta la dinamica di quanto accaduto la notte scorsa nel tratto della Marruviana tra San Benedetto dei Marsi e Borgo ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della prima fase di Eurolega. Barzon trascina Padova - D’Amico Salva Messina : Tre su tre: meglio di così non poteva andare per le squadre italiane di Pallanuoto femminile impegnate nel primo turno di Eurolega. Catania, Padova e Messina hanno staccato il biglietto per il secondo turno, in programma dal 19 al 21 gennaio, che designerà le quattro partecipanti alla Final Four. Andiamo a scoprire quali italiane si sono messe in luce nelle tre gare dello scorso weekend. Agnese D’Amico (Messina): tripletta nella gara ...