Safer Internet Day a Modica

Safer Internet day - Google lancia due chiavette per la sicurezza online : (foto: Wired) Un’internet migliore comincia da te. Questo lo slogan del Safer internet day 2018, la giornata mondiale della sicurezza online celebrata il 6 febbraio e che coinvolge 100 paesi. Un richiamo collettivo per creare un rete più sicura e a misura d’uomo. Non solo sicurezza propriamente detta ma anche contrasto aperto ai fenomeni che ledono internet, tra i quali l’hate speech, il cyberbullismo e la manipolazione in genere. Google ...

Safer Internet Day - bambine più esposte ai rischi in rete : ... giornali, riviste e materiale per la formazione , il 39,9% rispetto al 15,4% dei ragazzi, , così come film, musica e biglietti per spettacoli , il 27% rispetto al 23,4% dei ragazzi, ; i coetanei ...

Oggi è il Safer Internet Day : ecco 4 regole fondamentali per migliorare la tua sicurezza in rete : Le aziende tecnologiche, gli educatori e molti altri indicano il 6 febbraio come il Safer Internet Day ed esortano le persone a migliorare la loro sicurezza online. Molti studiosi e ricercatori accademici degli Stati Uniti stanno studiando gli aspetti della sicurezza informatica e hanno identificato alcuni modi per aiutare le persone a essere sicure in rete. ecco una sintesi del loro lavoro in 4 punti essenziali. 1. Le password sono un punto ...

Safer Internet day : "Creare, connettere e condividere rispetto: una migliore connessione internet inizia da te": oggi, martedì 6 febbraio, si festeggia il safer internet Day, giornata di confronto per contribuire a creare una comunità informatica più sensibile e attenta nel mondo virtuale. L’iniziativa, rilanciata sui social con l’hashtag #SID2018, è un’occasione per affrontare i temi del cyberbullismo, della ...

Safer Internet day - Google lancia due chiavette per la sicurezza online : (foto: Wired) Un’internet migliore comincia da te. Questo lo slogan del Safer internet day 2018, la giornata mondiale della sicurezza online celebrata il 6 febbraio e che coinvolge 100 paesi. Un richiamo collettivo per creare un rete più sicura e a misura d’uomo. Non solo sicurezza propriamente detta ma anche contrasto aperto ai fenomeni che ledono internet, tra i quali l’hate speech, il cyberbullismo e la manipolazione in genere. Google ...

Safer Internet Day - Microsoft : Italia al 10° posto per esposizione a rischi online : Oggi, 6 febbraio 2018 ricorre il Safer Internet Day, appuntamento annuale organizzato a livello internazionale per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie. Per l’occasione Microsoft ha diffuso i risultati dell’edizione 2017 Digital Civility Index, ricerca che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti (13-17) e degli adulti (18-74) rispetto all’educazione civica digitale e alla sicurezza ...

Safer Internet Day - navigare senza rischi. Fedeli : "Consapevolezza - informazione - regole - educazione" : La giornata mondiale per la sicurezza sul web. Al Teatro Brancaccio di Roma l'incontro fra Miur, Polizia postale e scolaresche contro il cyberbullismo....

Oggi è il Safer Internet Day 2018 e Google ci ricorda quali strumenti abbiamo a disposizione : Ricorre Oggi, 6 febbraio 2018, il Safer Internet Day, la giornata internazionale per la sensibilizzazione sui rischi legati a Internet. Google ci spiega quali sono le misure di sicurezza che fornisce ai suoi utenti per mantenere al sicuro i propri dati e per utilizzare la Rete in tutta tranquillità. L'articolo Oggi è il Safer Internet Day 2018 e Google ci ricorda quali strumenti abbiamo a disposizione è stato pubblicato per la prima volta su ...

Safer Internet Day - Telefono Azzurro : «Dobbiamo proteggere i ragazzi» : I ragazzi vivono in Rete ma ne hanno anche paura. A confermarlo è la ricerca effettuata da Sos il Telefono Azzurro insieme a Doxa Kids su oltre mille bambini e adolescenti italiani, presentata in occasione del Safer Internet Day, la giornata dedicata alla sicurezza online e istituita nel 2004 dall’Unione Europea, che si celebra il 6 febbraio. Il tema quest’anno ha l’obiettivo di contrastare l’odio in rete: «Create, ...

Safer Internet Day - domani la Giornata mondiale della sicurezza digitale : 6 ragazzi su 10, tra i 12 e i 18 anni, dicono di aver vissuto un'esperienza spiacevole nello streaming live , e nonostante ciò continuano ad usare e far entrare nella propria sfera di relazioni, ...

Safer Internet Day 2018 : il 6 febbraio è la Giornata Internazionale della Navigazione Sicura in Rete : ... sede del Comune di Milano, si tiene un confronto con aziende nel settore del tech su temi caldi come gaming , denaro, sessualità, violenza e contenuti lesivi o inadeguati attraverso lo streaming o ...

Safer Internet Day : il 6 febbraio l'evento al Teatro Brancaccio : ... sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del MIUR e su www.generazioniconnesse.it , e si aprirà con un collegamento dall'Europarlamento di Strasburgo dove la Commissaria all'Economia e ...

Safer Internet Day : ecco i dati su web e minori in una INFOGRAFICA : Il 6 febbraio si celebrerà anche in Italia il Safer Internet Day: si tratta di un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, che vuole promuovere un utilizzo più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento, arrivando a ...