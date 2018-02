: #Ruby ter: pm Roma chiede processo per Berlusconi. Corruzione, coinvolto anche Mariano Apicella - TgLa7 : #Ruby ter: pm Roma chiede processo per Berlusconi. Corruzione, coinvolto anche Mariano Apicella - LaStampa : Ruby ter, chiesto il processo per Berlusconi e Apicella anche a Roma - Corriere : Ruby ter, chiesto processo per Berlusconi e Apicella -

La Procura diha chiesto il rinvio a giudizio per Silvioe per il cantante Mariano Apicella nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiestater,spostato da Milano nella Capitale per competenza territoriale. L'ex presidente del Consiglio è accusato di corruzione,Apicella di corruzione e falsa testimonianza.Secondo i pm,avrebbe pagato il cantante per indurlo a falsa testimonianza sul caso "olgettine" e il primo pagamento sarebbe avvenuto a. La decisione sul rinvio a giudizio il prossimo 9 maggio.(Di mercoledì 7 febbraio 2018)