Rosso #400 | il rosso per tutte le emozioni

vanityfair

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Basta pronunciarlo per far sì che nella nostra mente si materializzi un vortice infinito di sensazioni. Il, infatti, è da sempre il colore della passione, della forza, dell’energia. È associato all’amore, ma anche alla determinazione; seduce se applicato sulle labbra, catalizza l’attenzione se declinato su un abito. Da sempre sinonimo di audacia e alleato della bellezza femminile è al rossettoche le donne si rivolgono quando vogliono esprimere le propriesenza l’ausilio di troppe parole. Ecco perché Giorgio Armani ha creato il. Non unqualunque, ma una shade universale, perfetta, unpuro che sta bene a. Il, infatti, accende le labbra sposando qualsiasi tipo di incarnato e fa emergere il carattere di ogni donna. Starà a voi scegliere come e qualeindossare. Oggi volete sedurre, risplendere o dichiarare la vostra ...