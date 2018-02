Roma Progetto definitivo del tram largo Corrado Ricci – piazza Vittorio

'Calcio con il Cuore' : oggi la prima tappa del nuovo progetto di Roma Cares : Lo sport è anche un veicolo di crescita dal punto di vista della salute, non deve diventare un momento drammatico: fare prevenzione è essenziale e se accade qualcosa sul campo dobbiamo essere pronti ...

Roma. Nona edizione del progetto La Protezione Civile nella Didattica : Prende il via oggi la Nona edizione del progetto “La Protezione Civile nella Didattica” per l’anno scolastico 2017/2018. Il progetto

Roma lancia primo distretto Smart Energy - avviato progetto SmartMed : Sono stati individuati i primi partner per il progetto “SmartMed”, promosso da Assessorato alle Infrastrutture e Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU), da presentare al bando europeo – Smart Cities and Communities del programma Horizon 2020. Hanno risposto all’avviso pubblico, chiuso il 12 dicembre scorso, alcuni dei principali centri di ricerca: CITERA, DIMA, CERSITES […] L'articolo Roma lancia primo ...

Progetto Arca a Milano e Roma : ancora 1.000 coperte termiche da donare a chi vive in strada : ... Manifesti e locandine cinema LIMONE PIEMONTE, Cn, : FRESCO E RIGENERANTE,Relax e sport,Offro appartamento vacanza, settimana da 280 Euro Tutti gli annunci Agenda D L M M G V S 31 01 02 03 04 05 06 ...

Nuovo partner per il progetto #Roma5G : Il progetto #Roma5G si arricchisce di un ulteriore partner: ZTE, colosso cinese delle telecomunicazioni con 85 mila dipendenti nel mondo

Scherma - conclusa a Roma la prima edizione del progetto sportivo 'Fencing for Change' : Il progetto 'Fencing for Change' e' volto a diffondere i valori dello sport della Scherma quale elemento d'integrazione ed inclusione sociale (disciplina, rispetto delle regole e dell'avversario, ...

Milano : svelato progetto Horti - 80 residenze e grande parco in Porta Romana (2) : (AdnKronos) - Il progetto prevede nel dettaglio la ristrutturazione della grande Villa interna del XIX secolo; il recupero di due edifici storici: Lavanderia e Casello; la realizzazione di villette urbane indipendenti che richiamano l’architettura milanese su via Orti; un edificio di nuova costruzio

Svelato progetto Horti - 80 residenze e un parco in Porta Romana : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Da un ospizio per poveri a una residenza di lusso, con un grande parco che sarà in parte aperto al pubblico. E' stato Svelato, a Milano, 'Horti, il segreto di Porta Romana', il nuovo progetto residenziale che sorgerà fra Via Lamarmora e Via Orti. L'area, in tutto 14.600

Dieselgate - la raccolta fondi per far monitorare l’aria ai cittadini. Il progetto a Milano - Roma - Brescia e Bologna : L’associazione Cittadini per l’aria lancia la prima inchiesta dal basso sul Dieselgate a livello nazionale, con una raccolta fondi che chiuderà il prossimo 20 gennaio. Si tratta di una campagna di monitoraggio partecipativo dell’inquinamento urbano legato alle auto diesel che, dopo il successo dell’esperienza a Milano, verrà replicata anche a Roma, Brescia e Bologna. Gli stessi cittadini potranno usare delle speciali provette, ...

Aree di Confine. Da Roma c'è il Sì al progetto per il Luinese : LUINO - Il progetto di legge 'Aree di Confine', elaborato da Confartigianato Imprese Varese, contro le difficoltà della zona del Luinese, ha superato la prova tecnica del ministero della Coesione ...

Stadio Roma - il progetto della viabilità non convince : ... pregi e difetti degli ucraini Sorteggio Champions League: Juventus-Tottenham e Shakhtar-Roma negli ottavi Dove vedere il sorteggio degli ottavi di Champions League, diretta tv e live streaming oggi ...

Federico Zampaglione dei TiRomancino a Rebibbia il 14 dicembre per il progetto CO2 “Controllare l’odio” : Federico Zampaglione dei Tiromancino sarà giovedì 14 dicembre a Roma, presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Rebibbia, per partecipare all'inaugurazione della sonorizzazione di 357 metri di corridoi, che separano gli spazi detentivi da quelli di colloquio e consultazione: l'evento rientra nel progetto CO2 "Controllare l’odio", attivo dal 2013 in 12 carceri italiane, promosso da CPM Music Institute di Milano e sostenuto da SIAE - ...

C'è l'ok definitivo allo stadio della Roma. Ecco il progetto definitivo : Disco verde al progetto dello stadio dell'As Roma a Tor di Valle , con alcune prescrizioni sulla mobilità. L'iter approvato prevede l'adozione della variante urbanistica da parte del Campidoglio. A ...

C'è l'ok definitivo allo stadio della Roma. Ecco il progetto definitivo : Disco verde al progetto dello stadio dell'As Roma a Tor di Valle, con alcune prescrizioni sulla mobilità. L'iter approvato prevede l'adozione della variante urbanistica da parte del Campidoglio. A deciderlo la conferenza dei servizi che si è riunita oggi pomeriggio negli uffici dell'Urbanistica della Regione Lazio. L'ok della conferenza dei servizi Dopo aver analizzato, chiarito e ...