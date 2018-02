Roma M5S | domani presentazione funzione Activism di Rousseau

Ghera : la città di Roma affonda perché M5S andato in tilt : Roma – Ghera: M5S nel pallone e Roma sprofonda Roma – Questo il comunicato del candidato alle elezioni regionali del Lazio, Fabrizio Ghera: “La Giunta... L'articolo Ghera: la città di Roma affonda perché M5S andato in tilt su Roma Daily News.

Roma. Sisto : M5S e sinistra confusi sul tema migranti : Roma – Sisto: confusione da parte del M5S e sinistra su migranti Roma – Così ha dichiarato Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia: “Renzi... L'articolo Roma. Sisto: M5S e sinistra confusi sul tema migranti su Roma Daily News.

M5S dovrà pagare 30 mila euro di spese legali agli esclusi dalle comunarie di Roma : Trentamila euro di spese legali e non solo. Perché ora i ricorrenti contro il M5S -i primi in assoluto ad aver portato Beppe Grillo e i suoi in tribunale- chiederanno anche il risarcimento danni. Il ...

Romani - Fi faccia come M5S - stia tra gente : ANSA, - MILANO, 5 FEB - I candidati di Forza Italia devono stare fra la gente e in questo imparare dai 5stelle. Il suggerimento al gruppo che correrà per il Parlamento in Lombardia è arrivato dal ...

Elezioni - Grasso contro il M5s : “Inetti? No - sembrano nemici dei deboli. Lo dimostra la loro idea di Roma” : “M5s inetti? No, sembrano nemici dei deboli. Lo dimostra la loro idea di Roma“. Dal palco del Teatro Eliseo a Roma, per la presentazione dei candidati del Lazio di Liberi e Uguali, ad attaccare i 5 Stelle è stato il leader Pietro Grasso. “A Roma il piano freddo, nato per aiutare i senza fissa dimora, è stato un fallimento”, ha attaccato L'articolo Elezioni, Grasso contro il M5s: “Inetti? No, sembrano nemici dei ...

Elezioni - Sardoni vs Di Battista : “M5s? Amministra Roma in continuità col passato”. “Rigetto al mittente l’accusa” : Polemica fibrillante a Piazzapulita (La7) tra la giornalista Alessandra Sardoni e il deputato uscente del M5S, Alessandro Di Battista. Il primo botta e risposta si registra quando Sardoni nota una dicotomia tra le posiizoni di Di Maio e Di Battista, specie dopo il viaggio del candidato pentastellato alla presidenza del Consiglio a Londra. Di Battista non ci sta: “Io sto facendo campagna elettorale da non candidato perché credo in Luigi Di Maio e ...

Dessì candidato M5s in affitto a 7euro in casa popolare/ Video Roma - Di Maio scarica 'ballerino' con gli Spada : Emanuele Dessì, bufera sul candidato M5s in affitto a soli 7 euro in una casa popolare: Video, Di Maio scarica il 'ballerino' con gli Spada.

Dessì candidato M5s in affitto a 7euro in casa popolare/ Video Roma - Di Maio scarica ‘ballerino’ con gli Spada : Emanuele Dessì, bufera sul candidato M5s in affitto a soli 7 euro in una casa popolare: Video, Di Maio scarico l'aspirante senatore a Roma che aveva "ballato" con gli Spada(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:23:00 GMT)

Il controverso candidato del M5S a Roma : Si chiama Emanuele Dessì, è nel listino del proporzionale al Senato e da giorni è al centro di critiche e vicende poco chiare The post Il controverso candidato del M5S a Roma appeared first on Il Post.

Sette euro al mese di affitto in una casa del Comune di Roma : il candidato M5S Emanuele Dessì nella bufera. Alessandro Di Battista : "Bisogna indagare" : Poco più di 7 euro al mese, precisamente 7,75. È il canone mensile che paga Emanuele Dessì, candidato M5S nel listino proporzionale del collegio Lazio 3, per una casa popolare di proprietà dell'Ater e ricevuta in affitto dal Comune di Frascati, alle porte di Roma. La notizia, rivelata nei giorni scorsi da Repubblica e rilanciata da Piazza Pulita su La7, ha scatenato una vera e propria bufera. Dessì, tra ...

Roma - minisindaca virtualmente sfiduciata : ci sono le firme. M5s temporeggia per arrivare al post elezioni : Roberta Capoccioni, minisindaca del III Municipio di Roma, è virtualmente sfiduciata. È arrivata nel pomeriggio, infatti, la tredicesima firma alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Decisiva la sottoscrizione di Cristiano Bonelli, ex presidente eletto con la Lista Marchini, che si era preso alcuni giorni di tempo per riflettere. Dopo le dimissioni di Paolo Pace al VII Municipio Garbatella, quello di Montesacro è in ordine di ...

Corsetti (PD) : Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua : Roma- Di seguito le parole, in una nota, del Consigliere capitolino del Pd Orlando Corsetti. topi nelle scuole “continua la saga dei topi nelle scuole.... L'articolo Corsetti (PD): Grazie al M5S la saga dei topi nelle scuole di Roma continua su Roma Daily News.

"Mail a tutti" - la rivolta degli avvocati di Roma contro il candidato M5S : ... che lo scorso 29 gennaio si sono visti recapitare - sotto forma di comunicazione ufficiale - quello che in effetti ha tutta l'aria di essere l'annuncio di un privato cittadino entrato in politica. ...

Roma - la minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nel municipio III. In piena campagna elettorale per la Regione : La minisindaca M5S a un passo dalla sfiducia nella roccaforte di Roberta Lombardi. Proprio adesso che c’e’ la corsa alla Regione. Rischia di creare non pochi problemi la profonda crisi di maggioranza nel municipio III Montesacro di Roma. Il parlamentino nelle prossime ore potrebbe vedere capitolare la presidente Roberta Capoccioni, donna di fiducia della candidata pentastellata alle elezioni regionali del Lazio, oltre che del presidente ...