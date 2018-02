Roma Binetti | Governo complice diffusione gioco d’azzardo

Roma - rubinetti e water d'oro in una casa popolare occupata : Arredamenti e finiture che definire "sfarzose" è forse troppo poco. Vasca da bagno con tende di pregio, rubinetti in oro, water dorati e elettrodomestici di lusso. È quello che si sono trovati di fronte gli agenti dell'Uspda e della polizia di Stato del commissariato Casilino Nuovo in una casa popolare a Tor Bella Monaca in via dell'Archeologia a Roma.L'appartamento, secondo quanto scrive la polizia di Roma ...