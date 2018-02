Rifiuti | centrodestra all' attacco | ecco il flop di Raggi-Zingaretti

ilgiornale

: La vittoria del Centrodestra nel Lazio sarà il primo avviso di sfratto per Virginia Raggi. Dobbiamo rilanciare Roma… - s_parisi : La vittoria del Centrodestra nel Lazio sarà il primo avviso di sfratto per Virginia Raggi. Dobbiamo rilanciare Roma… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Uno dei motivi per cui Sky lascia Roma è per l'odore dei, una cosa da terzo mondo'. Una parte deidi Roma e del Lazio, in effetti, finiscono all'estero. Un dato che comporta un ...