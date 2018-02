Renzi | Berlusconi propone condono? Ormai è prevedibile

Elezioni - Grasso : 'L'intesa Berlusconi-Renzi sul voto la dice lunga' - : L'ex presidente del Senato ha commentato le dichiarazioni dei leader di FI e Pd sulla necessità di ritornare alle urne se il prossimo 4 marzo non dovesse formarsi una maggioranza chiara. LO SPECIALE

Di Battista : non insulto italiani ma Berlusconi e Renzi pericolosi : Roma, 7 feb. , askanews, Nessun insulto agli elettori: Alessandro Di Battista accusa i giornalisti per le cronache che riferiscono della sua frase sugli italiani 'rincoglioniti'. 'Ieri spiega il ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Intenzioni di voto : M5s al 28% - Berlusconi al 15 - 9% - cala Renzi : SONDAGGI Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Astensione tra gli under25.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Renzi e Berlusconi escludono intese : 'si torni al voto senza una maggioranza' : Verso il voto del 4 marzo i leader di Forza Italia e Pd escludono possibili larghe intese. Luigi Di Maio, torna a spiegare che i pentastellati sono l'unica alternativa al governissimo

Matteo Renzi - attacco a Silvio Berlusconi sugli immigrati : la vergognosa omissione su Giorgio Napolitano : Silvio Berlusconi attacca sugli immigrati, definendoli una ' bomba sociale ' e addossandone le responsabilità alla sinistra? Matteo Renzi risponde: 'Berlusconi dice che i migranti in Italia sono una ...

Matteo Renzi - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono d'accordo : senza i numeri si ritorna al voto : Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini almeno su una cosa la pensano allo stesso modo: senza i numeri necessari per governare si deve ritornare al voto. "La penso esattamente come Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai", ha detto Renzi, intervenendo ad Agorà su Rai3.Renzi ha replicato al Cavaliere, che in un'intervista a La Nuova Sardegna ha ribadito la sua linea ...

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5s-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Renzi - ELEZIONI 2018/ “Berlusconi ha ragione - senza maggioranza si torni al voto. Cambiamo insieme Dublino” : Matteo RENZI, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle ELEZIONI si torni subito al voto": il segretario Pd apre al leader di Forza Italia, "Cambiamo insieme gli accordi di Dublino"(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Renzi e Berlusconi : “Senza maggioranza si torna al voto”. Ma uno esclude solo Lega e M5s - l’altro rifiuta il patto anti-inciucio : Come in Spagna. In caso di maxi-pareggio alle elezioni, si deve tornare al voto. Presumibilmente a giugno. Non c’è alternativa. Lo giura Silvio Berlusconi. Lo riprende Matteo Renzi. Lo ribadisce Giorgia Meloni. Lo ripete Renato Brunetta. Nessun tentativo di alleanze spurie: né governi di scopo (come ha adombrato con molte condizioni Luigi Di Maio) né governi del presidente (come ha provato a dire da sinistra Massimo D’Alema). Ma non ...

Renzi-Berlusconi - c'è il primo accordo : "Senza i numeri si torni al voto" : Ne parlavamo ieri: gli ultimi sondaggi elettorali vedono il "governo del Presidente" come possibile soluzione. Se si...

Silvio Berlusconi - anche Matteo Renzi gli dà ragione : 'Senza i numeri - si torni al voto' : Il sospetto che dopo il voto sia Matteo Renzi che b Berlusconi potrebbero scoprire un'intesa - ampiamente prevista - per la formazione di un governo è ancora tutto da dimostrare. Tra i due però è già ...

Renzi : 'Sono d'accordo con Berlusconi - senza numeri si torna alle urne' : "La penso esattamente come Silvio Berlusconi, se non ci sono i numeri si torni a votare. Il Pd con gli estremisti non governerà mai". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a Agorà. Renzi poi ...

Elezioni - Renzi : d’accordo con Berlusconi - senza numeri si torni al voto : Elezioni, Renzi: d’accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto Elezioni, Renzi: d’accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto Continua a leggere L'articolo Elezioni, Renzi: d’accordo con Berlusconi, senza numeri si torni al voto sembra essere il primo su NewsGo.

