Red Canzian Video | Ognuno ha il suo racconto | il brano conquista il pubblico

Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto (video) ritorna alla sua anima rock : Red Canzian a Sanremo 2018 con Ognuno ha il suo racconto, brano che ha scritto in collaborazione con Miky Porru. L'ex bassista dei Pooh non ha mai nascosto la sua vena rock, che qui emerge in tutta la sua forza. Il Festival di Sanremo è tornato a essere il palco dei Pooh, con Riccardo Fogli e Roby Facchinetti che partecipano in duetto con il brano scritto da Pacifico in Il segreto del tempo. La voce è rimasta quella dei grandi successi ...

Sanremo 2018 Red Canzian Ognuno Ha Il Suo Racconto : testo e audio : Sanremo 2018 RED Canzian. L’artista è in gara al 68° Festival della Canzone Italiana con il brano Ognuno Ha Il Suo Racconto. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2018 Red Canzian Ognuno Ha Il Suo Racconto Dopo lo scioglimento dei Pooh con l’anno di celebrazioni per il loro addio, Red Canzian torna al Festival come solista. Il brano Ognuno Ha Il Suo Racconto vede come autore Miki ...

Sanremo 2018 - cantanti : Red Canzian al Festival contro gli ex Pooh : Red Canzian I Pooh hanno sempre centellinato la propria presenza sul palco dell’Ariston ma ci saranno per il Festival di Sanremo 2018, anzi, addirittura si duplicheranno. La band, infatti, si è sciolta nel 2016 ed i membri hanno intrapreso carriere da solisti, così oltre a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli che gareggeranno in coppia, alla 68° edizione prenderà parte tra i big anche Red Canzian. Chi è Red Canzian Il suo vero nome è Bruno ...

Svelate i primi instore di Red Canzian per Testimone del tempo : tutti gli eventi firma copie : I primi instore di Red Canzian sono finalmente ufficiali. Il conto alla rovescia per l'uscita di Testimone del tempo è iniziato, così come quello per la prima data dell'evento firma copie che l'artista ha organizzato per la sua promozione. Gli appuntamenti con i firma copie sono 7 e inizieranno proprio nel giorno del rilascio del disco, al Mondadori Megastore di Milano. Il grande viaggio di Testimone del tempo inizia quindi il 16 febbraio, ...

Il ritorno al rock di Red Canzian a Sanremo 2018 : testo di Ognuno ha il suo racconto : Red Canzian a Sanremo 2018 ci mette di fronte alla sua vocazione rock. Il brano che ha scelto per il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston è Ognuno ha il suo racconto, con il quale ha rafforzato il sodalizio musicale con Miki Porru. Già annunciato alla vigilia dell'ufficialità, Red Canzian ha firmato il suo contratto da solista con BMG Records a qualche giorno da Sarà Sanremo, nel quale il suo nome è diventato certo. Il nuovo disco è ...

Red Canzian a Sanremo 2018 senza i Pooh : “Spero vincano Roby Facchinetti e Riccardo Fogli” : Red Canzian a Sanremo 2018 con il brano Ognuno ha il suo racconto. L'ex Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo nella sezione dei Big per la prima volta da solo, dopo l'addio annunciato dal gruppo italiano. Red Canzian salirà da solo sul palco dell'Ariston per la prima volta nella sua carriera, con un nuovo progetto da solista dopo gli anni passati coi Pooh. A detta di Canzian, si tratta di una ripartenza, un "rimettersi in gioco, ...

Ufficiale il tour di Red Canzian per Testimone del tempo - al via dal 4 maggio : info biglietti in prevendita : Il tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. L'ex bassista dei Pooh sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Ognuno ha il suo racconto, con il quale conferma la collaborazione artistica con Miki Porru. Il brano è compreso nella tracklist di Testimone del tempo, disco che rilascerà il 16 febbraio 2018. L'album è rilasciato su etichetta BMG e distribuito da Warner Music. Il disco sarà presentato nel corso del tour che Red ...

Red Canzian in gara al al 68° Festival di Sanremo con il coraggio di ricominciare : RED Canzian sarà in gara al 68° Festival di Sanremo con “OGNUNO HA IL SUO RACCONTO”, brano che conferma la collaborazione artistica tra Miki Porru (LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU DOMANIPRESS) e Red Canzian e che sarà contenuto nel nuovo album di inediti dell’artista, “TESTIMONE DEL TEMPO”, in uscita su etichetta BMG RIGHTS MANAGEMENT il 16 febbraio. “Testimone del tempo” conterrà 13 brani che riassumono il viaggio della carriera di Red ...

Renato Zero ed Ermal Meta tra gli autori del nuovo album di Red Canzian - Testimone del Tempo : Renato Zero ed Ermal Meta sono solo alcuni degli autori del nuovo album di Red Canzian, che l'ex bassista dei Pooh rilascerà in occasione della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2018. Grande amico di Claudio Baglioni, Canzian parteciperà alla kermesse con il brano Ognuno ha il suo racconto, che sarà contenuto nel disco Testimone del Tempo che uscirà nel mese di febbraio. Un ritorno al rock, il suo, dopo 43 anni di ...