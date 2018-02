Ragazza uccisa | coltellate dopo rifiuto

Ragazza di 20 anni uccisa in casa a Milano : al vaglio la posizione di un tranviere 40enne : E' avvenuto in via Brioschi in un palazzo dove vivono solo dipendenti Atm. "Ho una Ragazza morta in casa" avrebbe detto al portinaio

Ragazza uccisa : Comune citato per danni : ANSA, - FOGGIA, 5 FEB - I genitori di Nicolina Pacini, la 15enne di Ischitella uccisa il 22 settembre 2017 con un proiettile in faccia sparato dall'ex compagno della madre, Antonio Di Paola, che dopo ...

Ragazza uccisa - i suoi abiti a casa del fermato : Ragazza uccisa, i suoi abiti a casa del fermato Il fermato si chiama Innocent Oseghale ed è di origine nigeriana. Nega ogni responsabilità ma le prove lo inchioderebbero: nel suo appartamento, oltre i vestiti della vittima, anche uno scontrino di una farmacia, poco distante da dove la Ragazza aveva acquistato una siringa.

Ragazza uccisa nel Maceratese - in casa fermato trovati abiti vittima : Recuperato anche lo scontrino di una farmacia dove la 18enne aveva comprato una siringa poco prima di scomparire

Pamela - uccisa e fatta a pezzi. Sangue e abiti della Ragazza nella casa dell'uomo fermato : L'uomo - un nigeriano con permesso di soggiorno- è stato individuato grazie alle immagini del sistema di sicurezza. Due giorni fa la giovane aveva lasciato volontariamente la comunità di recupero "Pars" di Corridonia, dove era ospite

VERONICA ABBATE/ La Ragazza uccisa in modo barbaro dal fidanzato Mario Beatrice (Amore Criminale) : VERONICA ABBATE, Amore criminale: a dodici anni dalla morte si torna a parlare della ragazza uccisa in modo barbaro dal suo primo amore Mario Beatrice allievo della Guardia di Finanza.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 06:45:00 GMT)