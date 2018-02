optimaitalia

: Radio Dead: la playlist dell’aldilà - OptiMagazine : Radio Dead: la playlist dell’aldilà - MJDARKNESS : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - WSFanPage : RT @CasaMendoza2012: THE DEAD DAISIES: nuovo album ad Aprile, dal vivo a Milano a Maggio | Radio Lombardia -

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) “Saranno anche morti, ma la loro musica vivrà per sempre”: questo il sottotitolo di, la prima web-la cui regola è che ogni canzone trasmessa deve essere di un artista morto.Per le band? Semplice: è necessario che un componente del gruppo sia passato a miglior vita.Da decenni molti si chiedono se il rock è morto: in attesa di risposta, Steve Penk, ex dj britannico di Virgin, ha fondato.Nel brano “Li Immortacci” del 1996 Elio e Le Storie Tese immaginavano che le defunte leggende del rock fossero state assunte da una ditta per motivi di marketing e costretti a vivere in differenti quartieri di Roma: “Li cantanti morti nun so’ mmorti veramente. / So' nascosti a Roma a fa’ la bella vita. / Sono stati presi in blocco da 'na ditta / pe' ffa' vennere più dischi e faje un po' pubblicità”.Questo ideale luogo – o forse non/luogo – oggi è sulle ...