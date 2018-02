Questo è l’edificio più nero del mondo

gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2018) Un buco. Èl’effetto che fa da lontano la costruzione dell’architetto inglese Asif Khan appena svelata a Pyeongchang, proprio all’ingresso del Parco Olimpico. Una struttura con volumi e pareti curve che l’occhio umano non distingue grazie al colore impiegato sulle superfici: il Vantablack, cioè ilpiùal, capace di assorbire il 99,96 per cento della luce (contro il 93 circa di una vernice opaca normale) ingannando così lo sguardo. Qualunque oggetto tridimensionale, dipinto col Vantablack, viene percepito piatto, addirittura vuoto, come fosse un ritaglio realizzato con Photoshop. «Un’opportunità incredibile», ha detto Asif Khan, che descrive il suo progetto «una fessura di oscurità», «tempestata da migliaia di piccole luci come stelle nel cielo notturno». Uno spettacolo. La prima volta del Vantablack in architettura è un evento che promette applicazioni ...