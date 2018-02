Quattro mezze cartelle 17 | Verranno a prendermi

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2018), proposta numero 17. Chi volesse inviare estratti di romanzi, racconti o poesie (no saggistica) legga prima questo post, grazie. (rb)di Enrico Miceli Incipit «Sei stato un idiota», continuavi a ripeterti «sì, sei stato un idiota perché ti sei distratto e ti sei lasciato portar via il piccolo da quel porco. Non devi più distrarti, cazzo. Devi farlo per il bambino. Quello lì è pericoloso, lo sai bene». Per strada a quell’ora di sera non c’era nessuno, si vedevano solo quel porco e il piccolino, Lucio. Ma lui non doveva trovarsi in sua compagnia. No, proprio non doveva. E se questo era successo era solo per colpa tua. Lo sapevi fin troppo bene, vero? Dovevi assolutamente rimediare finché eri ancora in tempo. Che figlio di puttana, Ettore. Ci avresti giurato che era un malato di mente. Era ovvio, evidente. Lui lo ha trascinato per un ...