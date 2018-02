Quali caratteristiche deve avere il direttore di un centro per l' arte contemporanea?

Apple : iPad sempre più smart - ecco Quali saranno le nuove caratteristiche Video : Tempo di rumors per tutti i fans della Mela. Dopo le indiscrezioni pubblicate qualche giorno fa relative ai nuovi modelli iPhone [Video] probabilmente in arrivo nella prossima primavera, stavolta a destare curiosita' sono i tablet di casa #Apple. iPad 2018: intelligenza artificiale e realta' aumentata Secondo voci di corridoio, i nuovi iPad potrebbero acquisire le funzionalita' più intelligenti gia' sperimentate sul nuovo iPhone X [Video]. In ...